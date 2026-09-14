As fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo nos últimos dias deixaram ao menos oito pessoas mortas, além de provocar alagamentos, deslizamentos e outros transtornos em diferentes municípios. O cenário de instabilidade mantém as autoridades em alerta para novos episódios de chuva intensa.
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Os temporais começaram a provocar ocorrências ainda na quinta-feira (10) e se estenderam ao longo do fim de semana. Entre os registros estão quedas de árvores, desabamentos e pontos de alagamento.
A chuva também causou danos em imóveis e afetou a circulação em algumas áreas da região metropolitana. Equipes de emergência foram mobilizadas para atender as ocorrências e auxiliar moradores atingidos.
RISCO DE NOVOS TEMPORAIS
A previsão de continuidade das instabilidades mantém a preocupação das autoridades nesta segunda-feira (14). A população deve permanecer atenta aos avisos meteorológicos e evitar áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos.
Durante períodos de chuva forte, a orientação é não permanecer próximo a árvores, postes, placas e estruturas que possam apresentar risco de queda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades.
A Defesa Civil orienta que, em caso de emergência, os moradores procurem um local seguro e acionem os serviços de atendimento.
ALERTA
O cenário de chuvas intensas também preocupa municípios do interior paulista. Na região de Piracicaba, cidades registraram aumento no nível de rios e ocorrências provocadas pelo excesso de chuva nos últimos dias.
Em Capivari, por exemplo, o nível do rio voltou a subir e 15 famílias, totalizando 27 pessoas, foram acolhidas em uma escola municipal.
A recomendação é que moradores de áreas de risco acompanhem as informações divulgadas pelas prefeituras e pela Defesa Civil e deixem o local preventivamente caso haja orientação das autoridades.