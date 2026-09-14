As fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo nos últimos dias deixaram ao menos oito pessoas mortas, além de provocar alagamentos, deslizamentos e outros transtornos em diferentes municípios. O cenário de instabilidade mantém as autoridades em alerta para novos episódios de chuva intensa.

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Os temporais começaram a provocar ocorrências ainda na quinta-feira (10) e se estenderam ao longo do fim de semana. Entre os registros estão quedas de árvores, desabamentos e pontos de alagamento.