A Defesa Civil de São Paulo colocou cinco regiões do Estado sob maior atenção para tempestades entre esta sexta-feira (11) e sábado (12). Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro apresentam condições mais favoráveis à ocorrência de temporais fortes, com chuva intensa, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Também existe possibilidade localizada de tornados.
O período mais crítico deve ocorrer entre a tarde e a noite de sexta-feira, avançando pela madrugada e manhã de sábado. De acordo com a Defesa Civil, a rápida formação e intensificação das instabilidades pode provocar episódios de chuva forte em pouco tempo, além de ventos mais intensos e queda de granizo em pontos isolados.
A região de Sorocaba está entre as áreas de maior atenção, assim como Itapeva, que também aparece na lista da Defesa Civil. Em Registro, por exemplo, as autoridades municipais informaram previsão de rajadas que podem chegar a 100 km/h, além de raios e granizo isolado.
VEJA MAIS:
- Piracicaba entra na rota de temporais neste fim de semana
- VÍDEO: Rio Piracicaba ultrapassa 4,2 metros e entra em emergência
- Temporal deixa Piracicaba alagada e causa estragos na região
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Governo recomenda evitar áreas abertas
Diante da previsão, o governo paulista recomendou a suspensão de atividades ao ar livre nas cinco regiões mais ameaçadas e determinou a suspensão das aulas nas escolas estaduais dessas áreas, incluindo unidades da Etecs e Fatecs. As instituições permanecem abertas para que as equipes gestoras possam orientar as famílias e atender às demandas necessárias.
Durante a passagem das tempestades, a recomendação é procurar abrigo em construções seguras e evitar locais abertos, árvores, postes, torres e estruturas metálicas. A população também deve permanecer distante de placas, fachadas, coberturas e outras estruturas que possam ser atingidas ou danificadas pelas rajadas. Em caso de granizo, a orientação é permanecer em ambiente protegido e longe das janelas.
Também é recomendado não atravessar ruas, pontes ou áreas alagadas durante a chuva. A Defesa Civil mantém o monitoramento das condições meteorológicas e orienta a população a acompanhar os canais oficiais para novas atualizações. Em situações de emergência, os telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros, podem ser acionados.