A Defesa Civil de São Paulo colocou cinco regiões do Estado sob maior atenção para tempestades entre esta sexta-feira (11) e sábado (12). Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro apresentam condições mais favoráveis à ocorrência de temporais fortes, com chuva intensa, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Também existe possibilidade localizada de tornados.

O período mais crítico deve ocorrer entre a tarde e a noite de sexta-feira, avançando pela madrugada e manhã de sábado. De acordo com a Defesa Civil, a rápida formação e intensificação das instabilidades pode provocar episódios de chuva forte em pouco tempo, além de ventos mais intensos e queda de granizo em pontos isolados.

A região de Sorocaba está entre as áreas de maior atenção, assim como Itapeva, que também aparece na lista da Defesa Civil. Em Registro, por exemplo, as autoridades municipais informaram previsão de rajadas que podem chegar a 100 km/h, além de raios e granizo isolado.