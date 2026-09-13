Um roubo seguido de agressão terminou com três suspeitos detidos, entre eles dois adolescentes, durante uma ação do BAEP na nmadrugada deste domingo (13), em Rio Claro, na região de Piracicaba.
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Segundo o registro policial, a vítima, de 21 anos, seguia de motocicleta pela região do Jardim das Flores quando foi fechada por um carro ocupado por três indivíduos. Com a manobra, o motociclista caiu e, na sequência, foi agredido fisicamente pelos suspeitos, que fugiram levando um celular Samsung e a chave da motocicleta.
A ocorrência ganhou novos contornos quando os policiais tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança, que ajudaram a confirmar a versão apresentada pela vítima e apontar características dos envolvidos e do veículo utilizado no crime.
O celular roubado também acabou sendo fundamental para a localização dos suspeitos. De acordo com a polícia, o aparelho estava sendo utilizado pelos autores para enviar mensagens a pessoas conhecidas da vítima, permitindo o rastreamento de sua localização.
Com as informações reunidas, equipes do BAEP localizaram e abordaram três indivíduos sentados em uma calçada, próximos ao veículo apontado como utilizado no roubo, um Chevrolet Parati azul.
Durante a abordagem, o celular roubado foi encontrado com o grupo. Já a chave da motocicleta, segundo os próprios abordados, havia sido jogada em um terreno próximo. Os policiais realizaram buscas e também conseguiram localizar o objeto.
Os três — dois adolescentes e um adulto — foram encaminhados ao Plantão Policial de Rio Claro, juntamente com o veículo e os objetos recuperados.
Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial determinou a manutenção da prisão dos três envolvidos, conforme registrado na ocorrência.