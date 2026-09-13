Um roubo seguido de agressão terminou com três suspeitos detidos, entre eles dois adolescentes, durante uma ação do BAEP na nmadrugada deste domingo (13), em Rio Claro, na região de Piracicaba.

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Segundo o registro policial, a vítima, de 21 anos, seguia de motocicleta pela região do Jardim das Flores quando foi fechada por um carro ocupado por três indivíduos. Com a manobra, o motociclista caiu e, na sequência, foi agredido fisicamente pelos suspeitos, que fugiram levando um celular Samsung e a chave da motocicleta.