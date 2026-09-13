13 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: Motoboy é atacado com violência por ladrões durante roubo

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Baep
Após o roubo violento, os ladrões foram presos pelo Baep
Após o roubo violento, os ladrões foram presos pelo Baep

 Um roubo seguido de agressão terminou com três suspeitos detidos, entre eles dois adolescentes, durante uma ação do BAEP na nmadrugada deste domingo (13), em Rio Claro, na região de Piracicaba.

LEIA MAIS 

Segundo o registro policial, a vítima, de 21 anos, seguia de motocicleta pela região do Jardim das Flores quando foi fechada por um carro ocupado por três indivíduos. Com a manobra, o motociclista caiu e, na sequência, foi agredido fisicamente pelos suspeitos, que fugiram levando um celular Samsung e a chave da motocicleta.

A ocorrência ganhou novos contornos quando os policiais tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança, que ajudaram a confirmar a versão apresentada pela vítima e apontar características dos envolvidos e do veículo utilizado no crime.

O celular roubado também acabou sendo fundamental para a localização dos suspeitos. De acordo com a polícia, o aparelho estava sendo utilizado pelos autores para enviar mensagens a pessoas conhecidas da vítima, permitindo o rastreamento de sua localização.

Com as informações reunidas, equipes do BAEP localizaram e abordaram três indivíduos sentados em uma calçada, próximos ao veículo apontado como utilizado no roubo, um Chevrolet Parati azul.

Durante a abordagem, o celular roubado foi encontrado com o grupo. Já a chave da motocicleta, segundo os próprios abordados, havia sido jogada em um terreno próximo. Os policiais realizaram buscas e também conseguiram localizar o objeto.

Os três — dois adolescentes e um adulto — foram encaminhados ao Plantão Policial de Rio Claro, juntamente com o veículo e os objetos recuperados.

Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial determinou a manutenção da prisão dos três envolvidos, conforme registrado na ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários