Moradores da região central de Piracicaba procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar os problemas recorrentes de alagamento na rua São João, nas proximidades do supermercado Savegnago. Segundo eles, a situação ocorre há vários anos e continua afetando quem mora, trabalha ou circula pela via.
De acordo com os relatos, sempre que há chuvas mais intensas a água se acumula rapidamente no trecho, comprometendo o trânsito e dificultando a passagem de veículos e pedestres. Os moradores afirmam que o problema é conhecido na região e que os episódios se repetem com frequência.
Saiba mais:
Ainda segundo os moradores, em algumas ocorrências o nível da água sobe a ponto de deixar veículos parcialmente ou totalmente submersos. Eles relatam que motoristas ficam impedidos de seguir pela rua e, em alguns casos, precisam abandonar os carros devido ao alagamento.
Os moradores também informam que a situação gera transtornos constantes e defendem a adoção de medidas para minimizar os impactos das enchentes no local. Eles cobram uma solução para o trecho da rua São João, que, segundo os relatos, continua apresentando os mesmos problemas ao longo dos anos.
O que diz a Prefeitura
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o problema de drenagem na rua São João está relacionado à canalização do córrego Itapeva e ao canal da avenida 31 de Março, uma situação crônica que se estende há muitos anos. A atual gestão elaborou um projeto de infraestrutura de drenagem para toda a área, mas a execução depende da liberação de recursos federais. Enquanto isso, a Pasta realiza ações frequentes no local para reduzir os impactos durante períodos de chuva intensa, como a limpeza e a desobstrução de bocas de lobo e do canal da avenida 31 de Março.