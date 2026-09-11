Moradores da região central de Piracicaba procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar os problemas recorrentes de alagamento na rua São João, nas proximidades do supermercado Savegnago. Segundo eles, a situação ocorre há vários anos e continua afetando quem mora, trabalha ou circula pela via.

De acordo com os relatos, sempre que há chuvas mais intensas a água se acumula rapidamente no trecho, comprometendo o trânsito e dificultando a passagem de veículos e pedestres. Os moradores afirmam que o problema é conhecido na região e que os episódios se repetem com frequência.

Saiba mais: