Um homem de 44 anos acabou atrás das grades após ser flagrado furtando diversos produtos do Supernercado Delta, na Avenida Comendador Luciano Guidotti, no bairro Higienópolis, em Piracicaba.

LEIA MAIS

A ocorrência aconteceu na tarde de quinta-feira (10). A Polícia Militar foi acionada pelo COPOM por volta das 14h27 para atender a denúncia de furto no estabelecimento.