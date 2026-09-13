Um homem de 44 anos acabou atrás das grades após ser flagrado furtando diversos produtos do Supernercado Delta, na Avenida Comendador Luciano Guidotti, no bairro Higienópolis, em Piracicaba.
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A ocorrência aconteceu na tarde de quinta-feira (10). A Polícia Militar foi acionada pelo COPOM por volta das 14h27 para atender a denúncia de furto no estabelecimento.
Quando chegaram ao mercado, os policiais encontraram o suspeito em posse de vários produtos sem nota fiscal. A situação terminou com voz de prisão em flagrante.
O homem foi levado para a Unidade de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.