13 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

VÍDEO| Acidente na Governador: Vaso e banco salvaram pedestre

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Pedestre quase foi prensado pelo automóvel.
Pedestre quase foi prensado pelo automóvel.

  Um pedestre escapou por muito pouco de ser atropelado na manhã deste sábado (12), na região central de Piracicaba.

Uma câmera de segurança registrou quando o motorista do Ford Fiesta perdeu o controle, subiu na calçada e atingiu em cheio um banco e um vaso onde, segundos antes, havia circulação de pessoas.

Nas imagens, é possível ver que um pedestre passava pelo local no momento do acidente. Ele conseguiu se afastar a tempo. Por questão de segundos, não foi atingido. Com a força da batida, o banco e o vaso ficaram destruídos.

A Guarda Municipal foi acionada e isolou a área, para a remoção do veículo.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários