Um veículo Ford Fiesta subiu na calçada após o condutor perder o controle da direção na manhã deste sábado (12), em Piracicaba.
LEIA MAIS
- VÍDEO: Carro explode em chamas e motorista se salva em Piracicaba
- Grade de ferro é furtada de prédio público
Segundo informações repassadas à Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista, de aproximadamente 41 anos, relatou que a barra de direção do carro teria travado, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo e acabasse invadindo a calçada.
O caso ocorreu na região da rua Governador Pedro de Toledo, próximo à rua Moraes Barros. Por conta da ocorrência, a via chegou a ser interditada para o atendimento.
Ainda conforme as informações, não houve vítimas. A GCM esteve no local e, após os procedimentos, o trânsito começou a ser liberado.