Um veículo Ford Fiesta subiu na calçada após o condutor perder o controle da direção na manhã deste sábado (12), em Piracicaba.

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Segundo informações repassadas à Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista, de aproximadamente 41 anos, relatou que a barra de direção do carro teria travado, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo e acabasse invadindo a calçada.