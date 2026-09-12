12 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

Carro invade calçada e estoura vaso na Governador, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Dani Fernanda
O acidente assustou pedestres na movimentada rua Governador Pedro de Toledo.
O acidente assustou pedestres na movimentada rua Governador Pedro de Toledo.

 Um veículo Ford Fiesta subiu na calçada após o condutor perder o controle da direção na manhã deste sábado (12), em Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo informações repassadas à Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista, de aproximadamente 41 anos, relatou que a barra de direção do carro teria travado, fazendo com que ele perdesse o controle do veículo e acabasse invadindo a calçada.

O caso ocorreu na região da rua Governador Pedro de Toledo, próximo à rua Moraes Barros. Por conta da ocorrência, a via chegou a ser interditada para o atendimento.

Ainda conforme as informações, não houve vítimas. A GCM esteve no local e, após os procedimentos, o trânsito começou a ser liberado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários