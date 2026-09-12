A Polícia Civil fez um estrago na bandidagem na noite desta sexta-feira (12), na Rodovia Anhanguera, em Limeira, na região de Piracicaba . Os policiais acharam um caminhão carregado até a tampa de maconha escondida no meio de uma carga de adubo.

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De acordo com as informações, chegou uma denúncia anônima de que um caminhão lotado de droga. A polícia foi para a Rodovia Anhanguera procurar o veículo nos postos.

Por volta das 23h, no km 146 da pista sul, acharam o caminhão suspeito abastecendo. Era um "Scanião" branco com carreta escura. Na revista, a surpresa: tabletes e mais tabletes de maconha escondidos no meio do adubo. Quase 700 quilos.