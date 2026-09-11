Uma grade de ferro foi retirada de um prédio público acabou levando três pessoas para a delegacia em Capivari, na região de Piracicaba. Dois homens foram presos suspeitos de participar do furto e um terceiro acabou detido por receptação.

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A ocorrência aconteceu na manhã de quinta-feira (10), no bairro São Pedro, onde funcionam as futuras instalações da Delegacia de Polícia.