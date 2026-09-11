11 de setembro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Grade de ferro é furtada de prédio público

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 Uma grade de ferro foi retirada de um prédio público acabou levando três pessoas para a delegacia em Capivari, na região de Piracicaba. Dois homens foram presos suspeitos de participar do furto e um terceiro acabou detido por receptação.

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A ocorrência aconteceu na manhã de quinta-feira (10), no bairro São Pedro, onde funcionam as futuras instalações da Delegacia de Polícia.

A Guarda Civil foi acionada pelo Centro de Operações e Inteligência (COI) após receber informações sobre dois homens que estariam transportando uma estrutura metálica em atitude suspeita.

Com apoio do sistema de inteligência, os agentes conseguiram identificar e localizar a dupla durante patrulhamento.

Na abordagem, segundo a Guarda Civil, os dois homens admitiram que haviam furtado a grade e disseram que já tinham vendido o material por apenas R$ 20.

O dinheiro da negociação foi encontrado com um dos suspeitos.

Os agentes seguiram até o endereço indicado pelos envolvidos como sendo do comprador. No local, encontraram a grade de ferro que havia sido retirada do prédio público.

Diante da situação, os três receberam voz de prisão. Os dois primeiros foram presos por suspeita de furto, enquanto o comprador foi detido por receptação.

Todos foram encaminhados ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Capivari para exames cautelares e, depois, levados ao Plantão Policial.

A autoridade policial ratificou as prisões. Os dois suspeitos de furto permaneceram presos à disposição da Justiça. O homem acusado de receptação pagou fiança e foi liberado.

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