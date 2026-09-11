11 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Suspeito de furtar Air Fryer de loja é pego com 5 celulares

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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 Uma ocorrência de furto terminou com uma abordagem movimentada da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (10), no Centro de Piracicaba.

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Segundo a PM, um homem teria entrado em uma loja do Magazine Luiza, na Rua Governador Pedro de Toledo, e saído do estabelecimento levando uma air fryer sem pagar. Após o acionamento do COPOM, os policiais receberam as características do suspeito e passaram a realizar buscas pela região.

As imagens das câmeras de segurança foram fundamentais para identificar o homem. Pouco depois, ele acabou localizado pelos policiais no Terminal Central de Integração.

Na abordagem, porém, a air fryer não estava com ele. O que chamou a atenção dos policiais foi o fato de o suspeito carregar cinco celulares de diferentes marcas.

Questionado sobre a origem dos aparelhos, ele não soube explicar a procedência. Os números de IMEI foram consultados e, naquele momento, não havia registro de ilícito relacionado aos telefones nas bases pesquisadas.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, acompanhado pelo gerente da loja. A autoridade policial registrou a ocorrência e adotou as medidas de polícia judiciária.

Após os procedimentos, o indivíduo foi liberado e deixou a unidade com seus documentos pessoais.

Os 5 celulares de diversas marcas, foram apreendidos.

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