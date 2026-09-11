11 de setembro de 2026
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PAGAMENTO SUSPEITO

Boleto falso pode esconder golpe; veja o que conferir

Por Alyson Rodrigues / JP |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
A fraude pode envolver boletos completamente falsos ou documentos que direcionam o dinheiro para uma conta diferente daquela que deveria receber o pagamento.
A fraude pode envolver boletos completamente falsos ou documentos que direcionam o dinheiro para uma conta diferente daquela que deveria receber o pagamento.

O boleto continua sendo utilizado diariamente para pagar contas, compras e serviços. Justamente por isso, criminosos encontraram maneiras de explorar esse método de pagamento.

A fraude pode envolver boletos completamente falsos ou documentos que direcionam o dinheiro para uma conta diferente daquela que deveria receber o pagamento.

O mesmo cuidado deve ser adotado com pagamentos realizados por QR Code e Pix.

Como o golpe acontece

A vítima recebe um boleto por e-mail, WhatsApp ou outro canal.

O documento pode apresentar logotipo, nome e informações semelhantes às de uma empresa verdadeira.

Porém, no momento do pagamento, o dinheiro pode ser enviado para uma conta controlada pelo criminoso.

Outra estratégia envolve QR Codes fraudulentos que direcionam o pagamento para um destinatário diferente.

O que conferir antes de pagar

Antes de confirmar uma operação, observe:

  • nome do beneficiário
  • CPF ou CNPJ
  • instituição que receberá o dinheiro
  • valor
  • data de vencimento
  • origem do boleto
  • endereço de onde o documento foi recebido

Se alguma informação não fizer sentido, interrompa o pagamento.

Como evitar o golpe

1. Gere o boleto pelo canal oficial. Sempre que possível, acesse o aplicativo ou site da empresa.

2. Não pague documentos recebidos de desconhecidos.

3. Confira o destinatário antes de confirmar.

4. Tenha cuidado com boletos enviados por WhatsApp.

5. Desconfie de cobranças inesperadas. Se você não reconhece a dívida, não pague antes de verificar.

6. No Pix, confira a tela final. O nome do destinatário aparece antes da confirmação e pode revelar uma tentativa de fraude.

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Pagou um boleto ou Pix fraudulento?

Procure imediatamente o banco ou instituição de pagamento e comunique a fraude.

Quanto mais rapidamente o problema for informado, maiores podem ser as possibilidades de adoção de medidas para tentar recuperar o dinheiro.

Guarde o boleto, comprovante, mensagens e demais informações relacionadas ao pagamento.

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