O boleto continua sendo utilizado diariamente para pagar contas, compras e serviços. Justamente por isso, criminosos encontraram maneiras de explorar esse método de pagamento.

A fraude pode envolver boletos completamente falsos ou documentos que direcionam o dinheiro para uma conta diferente daquela que deveria receber o pagamento.

O mesmo cuidado deve ser adotado com pagamentos realizados por QR Code e Pix.

Como o golpe acontece