O boleto continua sendo utilizado diariamente para pagar contas, compras e serviços. Justamente por isso, criminosos encontraram maneiras de explorar esse método de pagamento.
A fraude pode envolver boletos completamente falsos ou documentos que direcionam o dinheiro para uma conta diferente daquela que deveria receber o pagamento.
O mesmo cuidado deve ser adotado com pagamentos realizados por QR Code e Pix.
Como o golpe acontece
A vítima recebe um boleto por e-mail, WhatsApp ou outro canal.
O documento pode apresentar logotipo, nome e informações semelhantes às de uma empresa verdadeira.
Porém, no momento do pagamento, o dinheiro pode ser enviado para uma conta controlada pelo criminoso.
Outra estratégia envolve QR Codes fraudulentos que direcionam o pagamento para um destinatário diferente.
O que conferir antes de pagar
Antes de confirmar uma operação, observe:
- nome do beneficiário
- CPF ou CNPJ
- instituição que receberá o dinheiro
- valor
- data de vencimento
- origem do boleto
- endereço de onde o documento foi recebido
Se alguma informação não fizer sentido, interrompa o pagamento.
Como evitar o golpe
1. Gere o boleto pelo canal oficial. Sempre que possível, acesse o aplicativo ou site da empresa.
2. Não pague documentos recebidos de desconhecidos.
3. Confira o destinatário antes de confirmar.
4. Tenha cuidado com boletos enviados por WhatsApp.
5. Desconfie de cobranças inesperadas. Se você não reconhece a dívida, não pague antes de verificar.
6. No Pix, confira a tela final. O nome do destinatário aparece antes da confirmação e pode revelar uma tentativa de fraude.
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Pagou um boleto ou Pix fraudulento?
Procure imediatamente o banco ou instituição de pagamento e comunique a fraude.
Quanto mais rapidamente o problema for informado, maiores podem ser as possibilidades de adoção de medidas para tentar recuperar o dinheiro.
Guarde o boleto, comprovante, mensagens e demais informações relacionadas ao pagamento.