O candidato à Presidência da República Augusto Cury, do Avante, passou a se apresentar publicamente como professor de pós-graduação da Universidade de São Paulo (USP). A instituição, porém, afirma que não possui registro de vínculo de Cury como professor de seus programas de pós-graduação.

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A informação ganhou repercussão durante a campanha eleitoral de 2026, em meio ao crescimento do nome do escritor nas pesquisas de intenção de voto. Cury tem utilizado em sua trajetória profissional títulos e referências acadêmicas para reforçar sua imagem como especialista em comportamento e saúde emocional.