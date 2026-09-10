O candidato à Presidência da República Augusto Cury, do Avante, passou a se apresentar publicamente como professor de pós-graduação da Universidade de São Paulo (USP). A instituição, porém, afirma que não possui registro de vínculo de Cury como professor de seus programas de pós-graduação.
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A informação ganhou repercussão durante a campanha eleitoral de 2026, em meio ao crescimento do nome do escritor nas pesquisas de intenção de voto. Cury tem utilizado em sua trajetória profissional títulos e referências acadêmicas para reforçar sua imagem como especialista em comportamento e saúde emocional.
A USP, no entanto, informou que não reconhece o candidato como integrante do quadro de professores de pós-graduação da universidade. A declaração coloca em dúvida a forma como a relação com a instituição vem sendo apresentada em materiais ligados à sua trajetória.
Trajetória acadêmica
Augusto Cury é médico, escritor e empresário e ficou conhecido principalmente por livros relacionados à psicologia, comportamento e desenvolvimento emocional. Ele também divulga a chamada Teoria da Inteligência Multifocal e a abordagem conhecida como “Gestão da Emoção”.
Além da atuação como escritor e palestrante, Cury apresenta uma trajetória acadêmica que inclui formação e títulos obtidos em instituições de ensino no Brasil e no exterior. Informações sobre sua formação e experiências acadêmicas, porém, passaram a ser questionadas durante a campanha.
Em outro episódio, reportagens também apontaram divergências envolvendo informações acadêmicas apresentadas pelo candidato, incluindo referências a um doutorado em Psicologia. O caso gerou questionamentos sobre a forma como algumas credenciais são descritas em documentos e materiais de divulgação.
Cury ganhou espaço na disputa presidencial
O episódio ocorre em um momento de crescimento da candidatura de Cury. Nas últimas semanas, o escritor avançou nas pesquisas eleitorais e passou a aparecer entre os principais nomes da disputa pelo Palácio do Planalto.
No levantamento mais recente do Datafolha citado por veículos de imprensa, Cury chegou a 8% das intenções de voto e apareceu na terceira colocação. O desempenho foi acompanhado por forte crescimento nas redes sociais e maior exposição em debates e entrevistas.
A campanha do candidato tem apostado em um discurso de conciliação e em críticas à polarização política. Apesar da ascensão, especialistas avaliam que a falta de detalhamento de algumas propostas ainda representa um desafio para a candidatura.