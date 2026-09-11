Apesar dos avanços no diagnóstico e no tratamento, a endometriose ainda representa um grande desafio para a medicina. A doença inflamatória crônica atinge cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva e pode comprometer a qualidade de vida, a fertilidade, o trabalho, os estudos e os relacionamentos.

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A condição ocorre quando um tecido semelhante ao endométrio se desenvolve fora do útero, provocando inflamação, aderências e alterações na anatomia da região pélvica. Os sintomas podem variar de uma mulher para outra, o que também dificulta o reconhecimento da doença.