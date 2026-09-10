A Academia Piracicabana de Letras (APL) terá uma nova sede no bairro Jaraguá, em Piracicaba. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (10), durante reunião entre o prefeito Helinho Zanatta e representantes da entidade, no Gabinete do Executivo.
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O espaço será reformado pela Prefeitura, com investimento de R$ 159 mil, e deverá receber eventos, aulas, reuniões, encontros, oficinas e outras atividades promovidas pela academia. A expectativa é de que as obras sejam concluídas ainda em 2026 e que a APL possa iniciar as atividades e abrir as portas ao público até o fim do ano.
Também participaram do anúncio o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame; o secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celencio; e o vereador Pedro Kawai.
Segundo Zanatta, a disponibilização de uma sede própria representa uma conquista para a entidade, que aguardava por um espaço adequado para desenvolver suas atividades. “Sabemos da diferença que é ter um espaço próprio, por isso estudamos as possibilidades. Agora, que temos tudo encaminhado, ficamos muito felizes em saber que esse espaço voltará a ter um bom uso”, afirmou o prefeito.
Espaço permitirá ampliar projetos
O vice-presidente da APL, Vitor Venkovsky, explicou que a definição pela necessidade de uma sede própria foi resultado de conversas entre os integrantes da academia, a Prefeitura e a Câmara Municipal.
De acordo com ele, a entidade já promove diversos eventos em espaços públicos da cidade, mas a nova sede deverá proporcionar mais autonomia para a realização das atividades e possibilitar a criação de novos projetos.
“Ter uma sede significa que poderemos atuar com mais tranquilidade, construindo uma identidade e tendo a possibilidade de ampliar projetos”, destacou Venkovsky.
A primeira tesoureira da APL, Carmen Pilotto, também ressaltou a localização e a estrutura que será implantada no imóvel. Segundo ela, o espaço será utilizado tanto para atividades da academia quanto para encontros menores.
“Nós temos um grande acervo de livros, mas também será muito utilizado para fazer as nossas reuniões e pequenos eventos, como oficinas e outros encontros”, afirmou.
Reforma terá diversas melhorias
O imóvel receberá uma reforma completa, com investimento próximo de R$ 160 mil. Durante a reunião, o secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Luciano Celencio, apresentou uma planilha de quatro páginas com os serviços previstos no projeto.
Entre as intervenções estão a reforma dos banheiros e das salas, melhorias na varanda, troca do piso em algumas áreas, instalação da parte elétrica e reforma da rede hidráulica.
O projeto também prevê intervenções na cobertura e no telhado, substituição de algumas janelas e do portão, além de pintura interna e externa, entre outros serviços.
O espaço estava paralisado desde 2020. Com a reforma, a Prefeitura espera recuperar a estrutura e permitir que a Academia Piracicabana de Letras volte a utilizar o local para suas atividades e programação cultural.