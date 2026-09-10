A Academia Piracicabana de Letras (APL) terá uma nova sede no bairro Jaraguá, em Piracicaba. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (10), durante reunião entre o prefeito Helinho Zanatta e representantes da entidade, no Gabinete do Executivo.

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O espaço será reformado pela Prefeitura, com investimento de R$ 159 mil, e deverá receber eventos, aulas, reuniões, encontros, oficinas e outras atividades promovidas pela academia. A expectativa é de que as obras sejam concluídas ainda em 2026 e que a APL possa iniciar as atividades e abrir as portas ao público até o fim do ano.