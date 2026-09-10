Piracicaba deu mais um passo para a criação de um Distrito de Inovação no município. Representantes da Prefeitura, do Governo do Estado, da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) participaram de uma reunião nesta quarta-feira (9) para discutir o projeto e definir as próximas etapas.

O encontro reuniu órgãos públicos e instituições de ensino e pesquisa que já atuam na cidade. A proposta faz parte da política estadual de distritos de inovação, coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.

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USP e Unicamp participam do projeto