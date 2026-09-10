Uma nova modalidade de fraude de identidade está utilizando tecnologia de comparação facial para localizar pessoas fisicamente semelhantes aos próprios criminosos e tentar driblar sistemas de reconhecimento biométrico. A estratégia, conhecida como “golpe do sósia”, foi identificada pela equipe de inteligência analítica da Serasa Experian e aparece no Mapa da Fraude referente ao primeiro semestre de 2026.

Segundo a Serasa Experian, os criminosos utilizam ferramentas capazes de comparar o próprio rosto com imagens disponíveis em diferentes bases de dados, inclusive aquelas obtidas de forma ilícita. A partir dessa busca, os chamados motores de comparação facial conseguem localizar pessoas com características físicas semelhantes.

O fraudador então escolhe uma identidade que considere mais propensa a passar por uma validação biométrica e tenta utilizar os dados dessa pessoa em procedimentos como cadastros e abertura de contas.

A estratégia se diferencia das fraudes de identidade mais tradicionais. Em vez de começar pelos dados de uma vítima específica, o criminoso parte do próprio rosto, procura pessoas semelhantes, identifica uma possível vítima e tenta assumir aquela identidade.