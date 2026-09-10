Piracicaba recebe neste fim de semana uma programação cultural diversificada, com destaque para as oficinas gratuitas do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que começam neste sábado (12), no Engenho Central. A agenda ainda reúne o 14º Encontro Nordestino, apresentações musicais, espetáculos de teatro, atividades no Sesc e opções de lazer para diferentes públicos.
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Salão de Humor promove oficinas gratuitas
O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba inicia neste sábado (12) uma programação de oficinas gratuitas voltadas a quem deseja despertar ou aperfeiçoar habilidades artísticas. As aulas serão realizadas aos finais de semana de setembro e outubro, sempre das 14h às 16h, no Armazém 14 do Engenho Central. A programação é realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a escola Bauhaus e o Instituto Formar.
A programação A Arte da Oficina, em parceria com a escola Bauhaus, será realizada aos sábados, nos dias 12 e 26 de setembro e 3, 17 e 31 de outubro. As inscrições estão abertas por meio de formulário e as vagas são limitadas. No momento do preenchimento, o participante pode escolher o dia em que deseja fazer a aula. Os participantes ainda concorrerão a um mês de aulas na Bauhaus, com sorteio previsto para 3 de novembro pelo Instagram da escola.
Já aos domingos de setembro, nos dias 13, 20 e 27, o Salão promove as Oficinas Formar Artistas, realizadas em parceria com o Instituto Formar. A programação também ocorre das 14h às 16h e reúne diferentes artistas e professores para orientar os participantes. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail contato@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br.
Oldie But Goodie e Hot Club levam jazz ao teatro
Na quinta-feira (10), às 20h, o Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, recebe o duo sul-coreano Oldie But Goodie, em apresentação ao lado do Hot Club de Piracicaba. A dupla, formada pela vocalista Junghwa e pelo pianista Hanseong Kang, faz sua primeira turnê pelo Brasil e revisita clássicos do jazz e do pop com arranjos próprios e interpretação contemporânea.
O Hot Club de Piracicaba apresenta o jazz manouche, estilo marcado pelas guitarras ciganas e instrumentos de sopro. A parceria entre os artistas começou depois que o músico José Fernando Seifarth esteve na Coreia do Sul e tocou com o duo em Seul. O encontro resultou ainda na música “Onda de Amizade (Wave of Friendship)”, cantada em coreano, português e inglês. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia ou solidário) mais taxa, sendo que a modalidade solidária exige a doação de 1 kg de alimento, 1 litro de leite ou uma lata de leite em pó.
Circo do Veneno apresenta espetáculo no Losso Netto
Também na quinta (10) e na sexta-feira (11), às 20h, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe o espetáculo “Seu Pinto Morreu”, do Circo do Veneno. A apresentação tem entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, com trocas realizadas na bilheteria do teatro, na Band FM Piracicaba e na Ótica do Flavinho.
Com classificação livre e duração de 90 minutos, a montagem celebra os 35 anos do grupo e mistura homenagem e comédia. A primeira parte apresenta um vídeo com fotos do patriarca da família, enquanto a segunda traz uma história interpretada por familiares. Na trama, Roberto investiga uma suposta traição da esposa e decide planejar a própria morte.
Encontro Nordestino reúne música, gastronomia e cultura
O Engenho Central recebe, de sexta (11) a domingo (13), o 14º Encontro Nordestino de Piracicaba. A entrada e o estacionamento são gratuitos. O evento reúne apresentações musicais, manifestações culturais, feira de artesanato e espaços para crianças e animais de estimação, além de pratos como acarajé, bobó de camarão, sarapatel, torresmo de rolo e tapioca.
Na sexta, a programação ocorre das 18h às 22h, com Bagaço da Laranja e Zé Duarte. No sábado, das 15h às 22h, estão previstos Trio Dona Zefa, Nação Sankofa Manguebeat, Baque Caipira, Quadripira, Baiãoclub – Forró de Terno e Kombi no Circo. No domingo, das 12h às 21h, haverá apresentações de Kleber e Danilo, Dança do Bumba Meu Boi & Reisado Sergipano, Forreggae – Os 3 do Engenho + Rabo Jah Raia, Cleber Gonzaga – Forró de Terno, Patricia Ribeiro e Ballet do Clube Coronel Barbosa.
OCP apresenta concerto de música brasileira
Na sexta-feira (11), às 20h, o Teatro Municipal Erotides de Campos recebe o Concerto de Música Brasileira, da Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP). A apresentação terá regência do maestro Ivan Bueno, duração aproximada de 50 minutos e entrada gratuita.
O repertório inclui “Ponteio”, de Cláudio Santoro; “Instantes II”, de Ernani Aguiar; “Suíte Nordestina”, de Ernst Mahle; e “Concertino para Trompete”, de Fernando Moraes, com participação do solista Ismael Brandão. Os ingressos estão disponíveis on-line, com uma cota de ingressos físicos na bilheteria do teatro antes da apresentação, sujeita à capacidade do espaço.
Feira de adoção busca novos lares para animais
No sábado (12), das 10h às 14h, a Avenida Centenário, 780, no bairro São Dimas, recebe uma feira de adoção em parceria com a AdotePetz. Estarão no local 10 gatos e seis cães, enquanto a Divisão de Proteção Animal mantém 83 animais disponíveis para adoção, sendo 35 gatos, 40 cães e oito cavalos.
Os animais estão vacinados, vermifugados e microchipados, e cães e gatos também são castrados. Para adotar, é necessário apresentar documento de identificação e comprovante de endereço, além de passar por entrevista e receber orientações. Alguns animais poderão ser adotados diretamente durante a feira.
Karatê e taekwondo movimentam o Ginásio do Prezotto
O Ginásio do Prezotto, na Rua Treze de Abril, 333, recebe dois encontros de artes marciais neste fim de semana, ambos com entrada gratuita. No sábado (12), a partir das 9h, ocorre o Encontro Municipal de Karatê, aberto aos praticantes da modalidade em Piracicaba. A atividade terá caráter de confraternização, sem foco em competição de alto rendimento, e contará com a participação de karatekas que fizeram parte da história da modalidade na cidade.
No domingo (13), a partir das 8h, será realizado o Desafio Nippon de Taekwondo, com disputas de kyorugui, utilizando protetores eletrônicos, além de apresentações de poomsae e brincadeiras para crianças. A programação reúne alunos de diferentes idades e é realizada pelo Dojan Nippon.
Biblioteca promove conversa sobre a Odisseia
A Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe, no sábado (12), às 16h, a roda de conversa “Cólera e o Regresso – Ilíada, Odisseia e os limites do humano”. O encontro é gratuito e aberto ao público, na Rua do Vergueiro, 145, no Centro.
Participam os historiadores Rafael Gonzaga e Valquiria Maria Augusti e o estudioso do mundo grego antigo Sergio Oliveira Moraes. A conversa amplia o debate sobre a obra de Homero, abordando temas como mitologia, costumes, alimentação e aspectos da sociedade e da cultura grega. Não é necessário ter lido previamente as obras.
Caminhos de Violeta chega ao Teatro Sesi
No sábado (12), às 16h, o Teatro Sesi Piracicaba recebe o espetáculo “Caminhos de Violeta”, uma experiência que combina teatro de animação, música, dança e artes visuais. A apresentação é gratuita, com ingressos disponíveis para reserva pelo Meu Sesi.
A história acompanha Violeta, que, após perder o marido, parte para a casa dos filhos. No caminho, ela conhece Antonio Bento, um músico de rua e inventor que vive em uma estação de trem. A narrativa percorre memórias, dores e amores por meio de música, bonecos, movimentos e elementos cênicos.
Biblioteca da Rua do Porto estreia Quiosque de Histórias
No domingo (13), às 10h, o Quiosque da Leitura Maria Emília Leitão Medeiros Redi, no Parque da Rua do Porto, recebe a primeira edição do Quiosque de Histórias. A atividade terá contação de histórias, mediação de leitura e momentos de encontro entre crianças e famílias.
A programação também terá distribuição gratuita de livros infantis usados, que poderão ganhar novos leitores. Em caso de chuva, a atividade será cancelada e uma nova data será divulgada.
Sesc reúne programação cultural no fim de semana
O Sesc Piracicaba também concentra atividades gratuitas e oficinas ao longo do fim de semana. Na quinta-feira (10), das 18h às 19h30, a Sala de Leitura recebe o encontro Literando: descomplicando as obras literárias dos vestibulares, com Adriana Marcon, que aborda “Os funerais da mamãe grande”, de Gabriel García Márquez. A atividade é gratuita e indicada para maiores de 13 anos.
Na sexta (11), o destaque é o relançamento do livro “Somos Todos Iguais – Cemitério da Saudade-SP”, às 19h, no teatro do Sesc. A obra, dos historiadores Maurício Fernando Stenico Beraldo e Paulo Renato Tot Pinto, pesquisa personalidades e personagens sepultados no Cemitério da Saudade. O livro foi lançado originalmente em 2020 e volta a ser apresentado após o interesse provocado por visitas guiadas e o esgotamento dos exemplares. A entrada é gratuita, com retirada de convite uma hora antes. Ainda na sexta, às 18h30, a cafeteria recebe o Boogie-se com Elektras Boogie, com estilos de dança urbana como Robot, Wave, Boogaloo e Popping.
No sábado (12), o Sesc promove uma série de atividades. Às 8h, o Re-Conhecendo Piracicaba – Mapa Afrocultural parte do Largo Santa Cruz para uma caminhada de aproximadamente 4 km, com encerramento no Engenho Central ao meio-dia. Às 10h30 e 11h30, há sessões de Quintal de cantigas e parlendas; às 10h30, a oficina Primeiros Passos, do Boogie-se; às 12h, a atividade Tiaras com Minicartola, na Estação da Paulista; e, às 14h, Mapa de artista. Também às 14h começa a oficina Gravuras urbanas: Técnicas de arte urbana, que segue em outros sábados até 26 de setembro. Às 16h, o teatro recebe Pequenas Curas para um Mundo Grande, com entrada gratuita.
No domingo (13), a programação começa às 10h com Dança circular, para pessoas a partir de 60 anos, e sessões de Quintal de cantigas e parlendas. Das 10h às 13h, ocorre o curso Sashiko – Introdução ao Bordado Japonês, com inscrição e valores de R$ 30, R$ 15 e R$ 9. Às 14h, há Brincadeiras de Capoeira – Hoje é Domingo, e também começa a oficina Gravuras urbanas: Técnicas de xilogravura, com inscrições por R$ 20, R$ 10 e R$ 6. Às 16h, a cafeteria recebe o Núcleo de Samba Xô Segunda, enquanto o teatro exibe o filme “Pecadores”, às 16h, gratuitamente e com classificação de 16 anos.
Semana do Cinema tem ingressos promocionais
O Cine Araújo do Shopping Piracicaba participa da Semana do Cinema, que ocorre de quinta-feira (10) até quarta-feira (16). Durante todo o período, os ingressos têm preços promocionais nas salas convencionais e VIP.
Nas salas regulares, os ingressos custam R$ 10 para sessões até as 16h59 e R$ 12 a partir das 17h. Nas salas VIP, os valores são de R$ 15 até as 16h59 e R$ 18 depois das 17h. O combo com pipoca pequena e refrigerante de 300 ml custa R$ 22. A promoção vale para sessões convencionais, Premium e VIP. O cinema fica no Shopping Piracicaba, na Avenida Limeira, 722, no bairro Areião.
Eventos fora de Piracicaba
No sábado (12), às 19h30, a Cedan Piracicaba, sob direção de Camilla Pupa, participa do encerramento da Dança Daqui, no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste. O grupo apresenta a obra “Memórias em Sépia”, de Alan Marques. A entrada é gratuita.