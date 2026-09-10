Piracicaba recebe neste fim de semana uma programação cultural diversificada, com destaque para as oficinas gratuitas do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que começam neste sábado (12), no Engenho Central. A agenda ainda reúne o 14º Encontro Nordestino, apresentações musicais, espetáculos de teatro, atividades no Sesc e opções de lazer para diferentes públicos.

O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba inicia neste sábado (12) uma programação de oficinas gratuitas voltadas a quem deseja despertar ou aperfeiçoar habilidades artísticas. As aulas serão realizadas aos finais de semana de setembro e outubro, sempre das 14h às 16h, no Armazém 14 do Engenho Central. A programação é realizada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a escola Bauhaus e o Instituto Formar.

A programação A Arte da Oficina, em parceria com a escola Bauhaus, será realizada aos sábados, nos dias 12 e 26 de setembro e 3, 17 e 31 de outubro. As inscrições estão abertas por meio de formulário e as vagas são limitadas. No momento do preenchimento, o participante pode escolher o dia em que deseja fazer a aula. Os participantes ainda concorrerão a um mês de aulas na Bauhaus, com sorteio previsto para 3 de novembro pelo Instagram da escola.

Já aos domingos de setembro, nos dias 13, 20 e 27, o Salão promove as Oficinas Formar Artistas, realizadas em parceria com o Instituto Formar. A programação também ocorre das 14h às 16h e reúne diferentes artistas e professores para orientar os participantes. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail contato@salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br.

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