Roer unhas, chupar o dedo, enrolar o cabelo ou dormir sempre com o mesmo objeto são atitudes que podem acompanhar diferentes fases da infância. Na maioria das vezes, elas desaparecem gradualmente e não representam um problema. A preocupação aumenta quando a repetição provoca machucados, causa sofrimento ou começa a atrapalhar atividades como dormir, estudar, brincar ou frequentar a escola.

Esses comportamentos também podem funcionar como uma maneira de aliviar emoções que a criança ainda não consegue explicar. A ansiedade, por exemplo, pode estar relacionada ao hábito de roer unhas. Nesses casos, transformar a atitude em motivo de bronca, ameaça ou vergonha pode ter efeito contrário ao esperado, aumentando a tensão e fazendo com que a criança repita ainda mais o comportamento.

Uma estratégia mais adequada é observar o que acontece antes e depois da repetição e tentar oferecer alternativas de conforto ou distração. A mesma lógica vale para objetos aos quais a criança demonstra forte apego, como paninhos e bichos de pelúcia. Eles podem ajudar a transmitir segurança em momentos de separação, como a entrada na escola, e não significam, isoladamente, que exista algum transtorno.