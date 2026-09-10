Um aluno causou o maior susto na Escola Estadual Professora Jeni Aprilante, no Centro de Rafard, na manhã de terça-feira (09), na região de Piracicaba.
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A Polícia Militar foi acionada às pressas via COPOM por volta das 7h30 com uma denúncia grave: um estudante estaria portando um canivete dentro da sala de aula!
A equipe ALPHA da 2ª Cia do 10º BPM/I - CB PM Gevanildo e SD PM Matheus - com apoio do CGP-2 - 2º Sgt Vianna, SD Monteiro e SD M. André - correu para a escola na Av. José Soares de Faria, 200.
No local, a vice-diretora identificou o aluno e a sala. Na busca pessoal, nada foi encontrado, mas o canivete estava escondido debaixo da mesa de estudos. Questionado, o estudante confessou que trouxe a arma branca para "mostrar aos amigos.
A Policia Militar acionou o pai do menor, que não pôde comparecer na hora. O Conselho Tutelar acompanhou o adolescente até a Delegacia de Rafard.
A ocorrência foi apresentada ao escrivão e ao delegado. Foi registrado o BOPC NN2075/2026 e BOPM 2367/2026, com Auto de Exibição e Apreensão nº 6996821. A arma branca foi apreendida e o menor foi liberado.