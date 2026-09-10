O ator Roger Gobeth, criado em Piracicaba e reconhecido por trabalhos na televisão e no teatro, assume o papel de Simão Bacamarte em uma nova montagem de O Alienista, clássico de Machado de Assis. O espetáculo da CiaTeatro Epigenia terá temporada no TeatroIqué, em São Paulo, de 12 de setembro a 1º de novembro.

A apresentação marca uma nova etapa para o artista, que deixou Piracicaba aos 17 anos para estudar em São Paulo e posteriormente construiu carreira na televisão e nos palcos. Gobeth recebeu ainda o título de Cidadão Piracicabano em 2000.