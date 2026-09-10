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TEATRO

Piracicabano Roger Gobeth estrela nova versão de 'O Alienista'

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A nova montagem de
A nova montagem de "O Alienista" fica em cartaz em São Paulo de 12 de setembro a 1º de novembro, com Roger Gobeth no elenco.

O ator Roger Gobeth, criado em Piracicaba e reconhecido por trabalhos na televisão e no teatro, assume o papel de Simão Bacamarte em uma nova montagem de O Alienista, clássico de Machado de Assis. O espetáculo da CiaTeatro Epigenia terá temporada no TeatroIqué, em São Paulo, de 12 de setembro a 1º de novembro.

A apresentação marca uma nova etapa para o artista, que deixou Piracicaba aos 17 anos para estudar em São Paulo e posteriormente construiu carreira na televisão e nos palcos. Gobeth recebeu ainda o título de Cidadão Piracicabano em 2000.

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Roger Gobeth como Simão Bacamarte

Na peça, dirigida por Gustavo Paso, Gobeth interpreta o médico Simão Bacamarte, protagonista da história de Machado de Assis. Na trama, o personagem decide estudar cientificamente a loucura e cria a Casa Verde, instituição para onde passa a encaminhar moradores de Itaguaí considerados mentalmente desequilibrados.

A montagem procura aproximar a história de questões contemporâneas relacionadas ao poder, à autoridade e ao uso do discurso científico. Para isso, Bacamarte desenvolve teorias com nomes inventados, como “cientificismo oxidosistêmico”, “cientificismo paradoxo-sistêmico” e “cientificismo caleidoscópicotamhentiano”.

Segundo o diretor Gustavo Paso, a adaptação parte de uma realidade em que a própria percepção de razão e absurdo se tornou mais difícil de separar. A encenação também incorpora referências à Patafísica, ligada ao dramaturgo francês Alfred Jarry, e ao expressionismo alemão.

Montagem já foi premiada

A produção estreou em 2022, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com Rômulo Estrela no papel de Simão Bacamarte. Depois, passou pelo Teatro João Caetano, também no Rio, e circulou por Minas Gerais e Niterói.

A montagem recebeu 17 indicações ao Prêmio CENYM em 2022 e venceu seis categorias, entre elas Melhor Espetáculo, Melhor Diretor e Melhor Adaptação Teatral.

O elenco atual reúne 14 atores e cantores, entre eles Luciana Fávero, Elvis Zemenoi, Gláucio Gomes, Gustavo Delayte, Stela Sokolnik, Rafael Alvim, Júlia Almeida, Gustavo Klein, Augusto Cezar Astos, Zé Gui Bueno, Dani Bristot e Mafê Crepaldi.

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