O endividamento das famílias brasileiras permaneceu em 82% em agosto, mantendo o maior nível da série pelo segundo mês consecutivo. Ao mesmo tempo, a parcela de consumidores com contas em atraso avançou para 29,9%, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O resultado mostra que o peso das dívidas segue elevado e que a dificuldade de pagamento ganhou força ao longo do mês.

A situação é mais intensa entre as famílias com renda de até três salários mínimos. Nesse grupo, 85,1% possuem algum tipo de dívida, enquanto a proporção de consumidores com contas atrasadas subiu de 38,5% para 38,8%. Também cresceu o número daqueles que não conseguem enxergar condições para quitar os débitos: o índice chegou a 18,3%, alta de 0,5 ponto percentual.

O comportamento das dívidas também aparece no orçamento mensal. Em agosto, 19,2% das famílias afirmaram comprometer mais da metade da renda com débitos, maior percentual desde março. A parcela média da renda destinada às dívidas, considerando todos os consumidores, ficou estável em 29,5%, enquanto o grupo que se considera muito endividado passou a representar 17,4% das famílias.