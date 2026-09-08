Com a mudança do tempo nesta semana, os cuidados com os animais também merecem atenção. Piracicaba entrou no radar de temporais com a chegada de uma nova frente fria, trazendo previsão de chuva e queda nas temperaturas. Nesse cenário, cães, gatos, aves, peixes e répteis podem reagir de maneiras diferentes ao frio, e adaptar o ambiente e a rotina é importante para preservar o bem-estar dos pets.

Para os cães, o primeiro cuidado é garantir um local de descanso protegido do vento, da chuva e da umidade. Animais que ficam em áreas externas não devem dormir diretamente sobre o chão; casinhas, camas e cobertores ajudam a criar uma barreira contra o frio. O CRMV-SP também recomenda atenção especial a filhotes, idosos e animais com pouca pelagem ou problemas de saúde.

A rotina também pode ser adaptada nos dias mais frios. Passeios devem evitar os horários de menor temperatura e ventania, enquanto banhos, quando necessários, devem ser feitos com água morna e seguidos de secagem completa. Tosar excessivamente o animal também não é indicado, já que a pelagem ajuda na regulação da temperatura corporal. Tosse, espirros, secreção nasal, falta de apetite, tremores, prostração ou dificuldade para respirar são sinais que merecem avaliação veterinária.

Gatos: conforto e proteção dentro de casa