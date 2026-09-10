O Espaço Beatriz Algodoal, no Centro de Piracicaba, recebe neste sábado (12) a Feira de Livros Livramento, um encontro dedicado à produção literária independente da cidade, idealizado e produzido por Marcela Montrazi. A programação será realizada das 9h às 13h e terá entrada gratuita. A feira reunirá mais de 10 escritores independentes de Piracicaba, que estarão no local com suas obras e poderão apresentar seus trabalhos diretamente ao público. A iniciativa busca aproximar leitores dos autores e dar visibilidade à produção literária que é desenvolvida na própria cidade.

Além da circulação pelos livros, o público poderá participar de rodas de conversa com os escritores. Os encontros são uma oportunidade para conhecer um pouco mais sobre os processos de criação, as experiências dos autores e os diferentes caminhos percorridos até a publicação de uma obra. A programação também contará com atividades culturais e oficinas de arte, tornando a feira uma opção para quem deseja passar a manhã no espaço mesmo sem ter como único interesse a literatura. A proposta é reunir diferentes formas de expressão artística em um mesmo ambiente.

O evento terá ainda uma cantina aberta ao público, contribuindo para o clima de convivência da feira. A organização prepara outras atividades para a programação e informou que o cronograma completo será divulgado pelas redes sociais. Quem fizer a inscrição antecipada pelo formulário divulgado no Instagram do Espaço Beatriz Algodoal também receberá um marcador de páginas exclusivo no dia do evento. A inscrição é uma forma de garantir o brinde, enquanto a entrada na feira é gratuita.

A Feira de Livros Livramento será realizada no Espaço Beatriz Algodoal, localizado na Rua São José, 446, no Centro de Piracicaba. A iniciativa tem produção e idealização de Marcela Montrazi, com apoio cultural do Instituto Beatriz Algodoal e de Vitor Prates/Rádio Piracicaba.