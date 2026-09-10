10 de setembro de 2026
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PRISÃO

Dupla 'mete bala' na rua e acaba na cadeia em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
A arma e as munições foram apreendidas pela polícia.
A arma e as munições foram apreendidas pela polícia.

  Dois homens foram presos por porte ilegal e disparo de arma de fogo em via pública no bairro Água Branca, em Piracicaba, na madrugada desta quinta-feira (10).

Tudo começou quando a PM do 10º BPM/I fazia patrulhamento e foi chamada pelo COPOM. A denúncia era de tiros na rua.

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Chegando lá, os policiais encontraram dois indivíduos com as mesmas características da denúncia. Na abordagem, eles mesmos confessaram: cada um tinha dado um tiro.

Na revista, os PMs acharam R$ 170 em dinheiro com um deles. E o flagrante maior veio depois: um dos detidos entregou onde tinha escondido a arma - dentro de uma oficina mecânica. No local, a polícia achou uma garrucha calibre .32 e duas munições já deflagradas.

Os dois foram algemados e levados direto para o Plantão Policial, onde a prisão foi ratificada. Vão responder por porte ilegal e disparo em via pública.

Na ação foram apreendidas, uma garrucha calibre .32, duas munições deflagradas e R$ 170,00

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