Um motociclista vinha tranquilo pela pista quando o animal apareceu do nada na via. Não deu tempo de nada. Ele atropelou o animal e foi jogado no asfalto com a moto.

Um cachorro solto na rodovia causou uma tragédia com morte na SP-075, nesta quarta-feira (9), no sentido sul, em Campinas, a 68 km de Piracicaba.

Um Palio e um Onix que vinham logo atrás não conseguiram frear e passaram por cima da vítima e da moto caída no meio da pista. Foi uma cena de terror.

O motociclista morreu na hora. O garupa se feriu e, os ocupantes dos veículos nada sofreram.

A rodovia virou um caos. A faixa teve que ser fechada para o resgate e para a polícia trabalhar. Já a moto da vítima ficou toda destruída no meio do asfalto.