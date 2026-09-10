10 de setembro de 2026
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NA SP 075

Motociclista morre após bater em cachorro, cair e ser atropelado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Artesp
A moto ficou destruída no acidente.
A moto ficou destruída no acidente.

  Um cachorro solto na rodovia causou uma tragédia com morte na SP-075, nesta quarta-feira (9), no sentido sul, em Campinas, a 68 km de Piracicaba.

Um motociclista vinha tranquilo pela pista quando o animal apareceu do nada na via. Não deu tempo de nada. Ele atropelou o animal e foi jogado no asfalto com a moto.

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Um Palio e um Onix que vinham logo atrás não conseguiram frear e passaram por cima da vítima e da moto caída no meio da pista. Foi uma cena de terror.

O motociclista morreu na hora. O garupa se feriu e, os ocupantes dos veículos nada sofreram.

A rodovia virou um caos. A faixa teve que ser fechada para o resgate e para a polícia trabalhar. Já a moto da vítima ficou toda destruída no meio do asfalto.

Equipes de socorro foram acionadas, mas nada puderam fazer. Peritos e a Polícia Militar Rodoviária também atenderam a ocorrência, além das equipes da concessionária responsável pela via. O corpo foi levado ao IML pela funerária.

A identidade da vítima ainda não foi revelada.

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