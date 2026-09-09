Um idoso de 81 anos foi vítima de um roubo dentro da própria residência na noite desta terça-feira (8), em Rio das Pedras, na região de Piracicaba. O suspeito, de 38 anos, acabou preso pela Polícia Militar pouco tempo depois.
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Segundo a vítima, o homem entrou no imóvel com a desculpa de conhecer uma rede que estava à venda. Durante a conversa, ele teria visto R$ 1.200 que estavam dentro de uma bolsa.
Foi então que a situação mudou. O suspeito teria empurrado o idoso, que caiu no chão e teve dificuldade para se levantar, antes de pegar o dinheiro e fugir.
Acionados pelo COPOM, policiais do 10º BPM/I iniciaram as buscas e localizaram um homem com as mesmas características nas proximidades de um bar.
Durante a abordagem, os PMs encontraram R$ 200 em dinheiro. A vítima foi chamada ao local e reconheceu o suspeito.
O homem ainda indicou onde havia escondido parte do dinheiro. Os policiais foram até o local e encontraram mais R$ 397.
Ao todo, R$ 597 foram recuperados.
Segundo o suspeito, o restante do dinheiro teria sido gasto na compra de drogas e bebidas.O homem foi levado ao plantão policial.
A prisão foi ratificada pelo delegado Dr. Alex Willians Adami pelo crime de roubo consumado, previsto no artigo 157 do Código Penal. A vítima e o suspeito passaram por atendimento médico e foram liberados posteriormente.