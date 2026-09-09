Um idoso de 81 anos foi vítima de um roubo dentro da própria residência na noite desta terça-feira (8), em Rio das Pedras, na região de Piracicaba. O suspeito, de 38 anos, acabou preso pela Polícia Militar pouco tempo depois.

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Segundo a vítima, o homem entrou no imóvel com a desculpa de conhecer uma rede que estava à venda. Durante a conversa, ele teria visto R$ 1.200 que estavam dentro de uma bolsa.