A corrida brasileira por uma vaga no Oscar 2027 entrou em uma nova fase. A Academia Brasileira de Cinema selecionou seis longas-metragens entre as 15 produções habilitadas inicialmente para disputar a indicação na categoria de Melhor Filme Internacional. O título que representará oficialmente o país será definido em 16 de setembro.

Entre os selecionados estão 100 Dias, de Carlos Saldanha; A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai; A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo; Feito Pipa, de Allan Deberton; Nosso Segredo, de Grace Passô; e Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins. A relação reúne ficção e documentário e apresenta diferentes histórias e perspectivas do cinema brasileiro contemporâneo.

A definição do representante nacional ainda não significa uma indicação ao Oscar. O processo brasileiro serve para escolher qual produção será enviada à disputa por uma vaga entre os indicados da categoria internacional. A cerimônia da 99ª edição do Oscar está prevista para 14 de março de 2027.