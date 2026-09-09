09 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
OSCAR 2027

Brasil seleciona 6 filmes para disputar vaga no Oscar; Veja quais

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Depois da vitória de Ainda Estou Aqui, o Brasil inicia uma nova disputa pelo Oscar com seis filmes pré-selecionados para 2027.
Depois da vitória de Ainda Estou Aqui, o Brasil inicia uma nova disputa pelo Oscar com seis filmes pré-selecionados para 2027.

A corrida brasileira por uma vaga no Oscar 2027 entrou em uma nova fase. A Academia Brasileira de Cinema selecionou seis longas-metragens entre as 15 produções habilitadas inicialmente para disputar a indicação na categoria de Melhor Filme Internacional. O título que representará oficialmente o país será definido em 16 de setembro.

Entre os selecionados estão 100 Dias, de Carlos Saldanha; A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai; A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo; Feito Pipa, de Allan Deberton; Nosso Segredo, de Grace Passô; e Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins. A relação reúne ficção e documentário e apresenta diferentes histórias e perspectivas do cinema brasileiro contemporâneo.

A definição do representante nacional ainda não significa uma indicação ao Oscar. O processo brasileiro serve para escolher qual produção será enviada à disputa por uma vaga entre os indicados da categoria internacional. A cerimônia da 99ª edição do Oscar está prevista para 14 de março de 2027.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Veja os seis filmes

100 Dias, dirigido por Carlos Saldanha, acompanha a travessia do navegador Amyr Klink pelo Atlântico Sul. Já A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai, acompanha meninas do sertão do Piauí enquanto elas refletem sobre infância, futuro, família e as experiências das mulheres de suas comunidades.

A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, apresenta a amizade entre duas meninas que se conhecem em um hospital e posteriormente seguem com suas mães para um refúgio no interior de Goiás. Nosso Segredo, dirigido por Grace Passô, acompanha uma família negra que tenta reorganizar a vida após uma perda, enquanto o filho mais novo guarda um segredo relacionado às dores da família.

Completam a seleção Feito Pipa, de Allan Deberton, e Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins. Agora, os seis títulos serão avaliados na etapa final pela Comissão de Seleção, que definirá o representante brasileiro em reunião marcada para 16 de setembro. A comissão é formada por 15 membros titulares, sendo 12 eleitos pelos associados da Academia e três indicados pela diretoria.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários