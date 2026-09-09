A corrida brasileira por uma vaga no Oscar 2027 entrou em uma nova fase. A Academia Brasileira de Cinema selecionou seis longas-metragens entre as 15 produções habilitadas inicialmente para disputar a indicação na categoria de Melhor Filme Internacional. O título que representará oficialmente o país será definido em 16 de setembro.
Entre os selecionados estão 100 Dias, de Carlos Saldanha; A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai; A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo; Feito Pipa, de Allan Deberton; Nosso Segredo, de Grace Passô; e Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins. A relação reúne ficção e documentário e apresenta diferentes histórias e perspectivas do cinema brasileiro contemporâneo.
A definição do representante nacional ainda não significa uma indicação ao Oscar. O processo brasileiro serve para escolher qual produção será enviada à disputa por uma vaga entre os indicados da categoria internacional. A cerimônia da 99ª edição do Oscar está prevista para 14 de março de 2027.
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Veja os seis filmes
100 Dias, dirigido por Carlos Saldanha, acompanha a travessia do navegador Amyr Klink pelo Atlântico Sul. Já A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai, acompanha meninas do sertão do Piauí enquanto elas refletem sobre infância, futuro, família e as experiências das mulheres de suas comunidades.
A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, apresenta a amizade entre duas meninas que se conhecem em um hospital e posteriormente seguem com suas mães para um refúgio no interior de Goiás. Nosso Segredo, dirigido por Grace Passô, acompanha uma família negra que tenta reorganizar a vida após uma perda, enquanto o filho mais novo guarda um segredo relacionado às dores da família.
Completam a seleção Feito Pipa, de Allan Deberton, e Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins. Agora, os seis títulos serão avaliados na etapa final pela Comissão de Seleção, que definirá o representante brasileiro em reunião marcada para 16 de setembro. A comissão é formada por 15 membros titulares, sendo 12 eleitos pelos associados da Academia e três indicados pela diretoria.