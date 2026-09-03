Outra história destacada pelo historiador é a de Gaspar Fessel, funcionário do Cemitério da Saudade durante 30 anos. Conforme diferentes fontes consultadas pelos autores, ele teria realizado mais de 50 mil sepultamentos ao longo desse período. Amigo pessoal de Prudente de Moraes, Fessel teria sido tão próximo do ex-presidente que, segundo Paulo, o próprio político desejava repousar junto ao amigo.

A pesquisa também revelou uma informação relacionada à escultura de João de Almeida Prado, conhecida no cemitério pela lenda do “Homem do Livro”. A obra foi identificada como criação de Rodolfo Bernardelli, artista radicado no Brasil e diretor da Escola Nacional de Belas Artes durante 25 anos. Para Paulo, encontrar a autoria da escultura foi uma das grandes descobertas feitas durante o trabalho.

O relançamento ocorre depois de um período de maior interesse pelo conteúdo da obra e pelo próprio Cemitério da Saudade. Paulo explica que o lançamento original aconteceu durante a pandemia, em um momento em que o tema dos cemitérios era especialmente delicado. Posteriormente, as visitas guiadas despertaram a curiosidade da população e passaram a ter inscrições esgotadas rapidamente. Os exemplares do livro também chegaram ao fim.