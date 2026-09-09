Ao todo, foram incinerados 232 quilos de entorpecentes, entre maconha, cocaína, crack, dry, ice, K2, skank, crumble, lança-perfume, ecstasy e LSD, além de drogas em estado bruto, como tijolos.

A Polícia Civil destruiu, na manhã desta quarta-feira (9), mais de 500 mil porções de drogas apreendidas em Piracicaba.

A operação foi realizada por policiais da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), com apoio de equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidades vinculadas à DEIC-DEINTER 9.

Antes da destruição, todo o material apreendido passou por conferência e verificação dos respectivos sacos-lacre. Em seguida, os entorpecentes foram transportados para uma empresa metalúrgica, onde foram lançados em uma caldeira e submetidos a altas temperaturas até a completa destruição.

A incineração ocorreu sob o comando do delegado titular da 2ª DISE/DEIC, Demetrios Gondim Coelho, e foi acompanhada pelo promotor de Justiça Daniel Cotoni, representante do Ministério Público.