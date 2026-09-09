09 de setembro de 2026
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VÍDEO EM PIRACICABA

Mais de 500 porções de drogas são destruídas pela Polícia Civil

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
As drogas foram destruídas na manhã desta quarta-feira.
As drogas foram destruídas na manhã desta quarta-feira.

 A Polícia Civil destruiu, na manhã desta quarta-feira (9), mais de 500 mil porções de drogas apreendidas em Piracicaba.

 Ao todo, foram incinerados 232 quilos de entorpecentes, entre maconha, cocaína, crack, dry, ice, K2, skank, crumble, lança-perfume, ecstasy e LSD, além de drogas em estado bruto, como tijolos.

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A operação foi realizada por policiais da 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), com apoio de equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidades vinculadas à DEIC-DEINTER 9.

Antes da destruição, todo o material apreendido passou por conferência e verificação dos respectivos sacos-lacre. Em seguida, os entorpecentes foram transportados para uma empresa metalúrgica, onde foram lançados em uma caldeira e submetidos a altas temperaturas até a completa destruição.

A incineração ocorreu sob o comando do delegado titular da 2ª DISE/DEIC, Demetrios Gondim Coelho, e foi acompanhada pelo promotor de Justiça Daniel Cotoni, representante do Ministério Público.

A medida faz parte dos procedimentos legais adotados após as apreensões realizadas pela Polícia Civil em ações de combate ao tráfico de drogas na região.

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