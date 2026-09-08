Um casal de Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina, foi condenado pela Justiça a pagar R$ 100 mil por danos morais ao próprio filho, um adolescente que deixou a residência da família depois de revelar sua orientação sexual. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o jovem passou a sofrer rejeição, ameaças e agressões verbais e acabou sendo expulso de casa.

O caso também envolveu a exposição da vida privada do adolescente nas redes sociais. Durante o processo, o Ministério Público conseguiu uma decisão provisória que impedia o pai de divulgar informações sobre o filho, incluindo detalhes de sua rotina e do local onde ele estava acolhido. Na sentença, essa determinação foi mantida de forma definitiva, com obrigação de apagar publicações já realizadas.

O descumprimento da ordem judicial poderá resultar em multa de R$ 2 mil por dia. O processo tramita em segredo de Justiça, e os nomes dos envolvidos não foram divulgados. A atuação do Conselho Tutelar foi necessária diante da situação e resultou no encaminhamento do adolescente para acolhimento institucional, medida adotada para preservar sua segurança e integridade.