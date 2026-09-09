O cantor gospel Luiz Carlos da Silva, de 42 anos, foi morto a facadas em um rancho localizado dentro de um pesqueiro em Porto Ferreira, no interior de São Paulo. Segundo a investigação da Polícia Civil, o músico teria sido atraído para o local após combinar um encontro com uma adolescente de 15 anos, sua parente, em meio a uma denúncia de supostas mensagens de teor sexual.

O crime aconteceu na noite de domingo (30). Luiz Carlos, que também trabalhava como motorista de aplicativo e morava em São Carlos, foi ao local com a intenção de conversar sobre o contato mantido com a adolescente. A polícia investiga se o encontro foi usado para montar uma emboscada.

Segundo os depoimentos reunidos no inquérito, o namorado da adolescente, de 17 anos, e o irmão dela, de 20, são apontados como os principais suspeitos.