O corpo de Beltran Luiz, de 45 anos, é velado nesta terça-feira (8), no Cemitério Municipal da Vila Rezende, em Piracicaba.
A despedida acontece na Sala 01 e segue até as 17h, antes do traslado para Itapevi (SP), onde ele será sepultado no jazigo da família.
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A morte de Beltran causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que conheciam sua trajetória. Ele morreu após um grave acidente de trânsito na tarde de segunda-feira (7), no Santo Antônio em Piracicaba.
Beltran conduzia um veículo que saiu da pista e despencou em uma ribanceira. Equipes de resgate foram mobilizadas e realizaram manobras de reanimação no local, mas, apesar dos esforços, ele não resistiu aos ferimentos.
Após o encerramento do velório em Piracicaba, o corpo será levado para o Memorial Parque Itapevi. A cerimônia teve início às 20h desta terça-feira e seguirá até as 11h de quarta-feira (9).
O sepultamento está marcado para as 11h de quarta-feira, no Cemitério Municipal de Itapevi, encerrando a despedida de Beltran ao lado da família.