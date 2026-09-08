Cadeiras de plástico costumam ficar expostas a poeira, gordura, umidade e sol, especialmente quando são usadas em quintais, varandas e áreas externas. Com o tempo, a superfície pode perder o aspecto original. Uma limpeza cuidadosa, porém, pode ajudar a remover boa parte da sujeira acumulada sem exigir produtos específicos ou caros.
Uma alternativa doméstica bastante conhecida combina bicarbonato de sódio e detergente neutro em pequena quantidade. A mistura pode ser aplicada sobre a superfície com uma esponja macia, usando movimentos suaves nas regiões mais encardidas. Antes disso, o ideal é retirar a poeira e os resíduos soltos para evitar que partículas sejam arrastadas durante a limpeza.
Apesar da popularidade da receita, o bicarbonato não deve ser encarado como obrigatório para a manutenção de qualquer cadeira plástica. Orientações de fabricantes de móveis recomendam, para a limpeza de rotina, água e sabão ou detergente neutro, aplicados com pano, esponja ou escova macia. Também há recomendações para evitar produtos abrasivos, que podem comprometer o acabamento.
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Cuidado evita marcas e desgaste
Depois de esfregar delicadamente a cadeira, é importante enxaguar bem toda a superfície para retirar os resíduos do produto. A secagem também merece atenção: um pano macio pode ser usado para remover o excesso de água e reduzir a possibilidade de marcas. Em materiais plásticos para áreas externas, fabricantes também orientam evitar esponjas abrasivas, palha de aço e outros materiais que possam riscar a superfície.
O teste em uma área pequena e pouco visível é uma precaução útil antes de aplicar qualquer mistura caseira em toda a peça. Isso é especialmente importante porque cadeiras podem ter diferentes tipos de plástico, texturas e acabamentos. Além disso, uma cadeira que apenas acumulou sujeira pode responder bem à limpeza, enquanto manchas permanentes, descoloração causada pelo sol e sinais de envelhecimento do material podem não desaparecer.
Para conservar o móvel por mais tempo, a manutenção regular tende a ser mais importante do que uma limpeza pesada ocasional. Retirar a sujeira antes que ela se acumule, usar produtos suaves e secar a peça depois da lavagem são medidas recomendadas por fabricantes de móveis plásticos. Quando houver instruções específicas do fabricante da cadeira, elas devem ter prioridade sobre receitas caseiras.