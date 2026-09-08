Cadeiras de plástico costumam ficar expostas a poeira, gordura, umidade e sol, especialmente quando são usadas em quintais, varandas e áreas externas. Com o tempo, a superfície pode perder o aspecto original. Uma limpeza cuidadosa, porém, pode ajudar a remover boa parte da sujeira acumulada sem exigir produtos específicos ou caros.

Uma alternativa doméstica bastante conhecida combina bicarbonato de sódio e detergente neutro em pequena quantidade. A mistura pode ser aplicada sobre a superfície com uma esponja macia, usando movimentos suaves nas regiões mais encardidas. Antes disso, o ideal é retirar a poeira e os resíduos soltos para evitar que partículas sejam arrastadas durante a limpeza.