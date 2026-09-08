O Festival Curau (Culturas Regionais e Artes Urbanas) chega à 15ª edição com três dias de programação gratuita no Engenho Central, em Piracicaba, entre 9 e 11 de outubro. A edição reúne atrações nacionais e regionais, com destaque para Negra Li e BNegão, além de apresentações que valorizam diferentes estilos musicais e manifestações da cultura popular.
Negra Li apresenta o show “O Silêncio Que Grita”, que revisita mais de três décadas de carreira da cantora, iniciada no grupo RZO. O repertório reúne sucessos e músicas do trabalho mais recente, passando por referências de rap, soul, R&B, reggae, afrobeat e MPB. BNegão, por sua vez, leva ao festival seu primeiro álbum solo, com influências de música jamaicana, cumbia, samba-reggae e punk.
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A programação também inclui artistas e grupos regionais, reforçando a proposta do Curau de aproximar nomes reconhecidos nacionalmente das manifestações culturais de Piracicaba e região. Entre as atrações estão Amanda Magalhães, Aninha Barros, Baque Caipira, Batuque de Umbigada Guaiá, Nega Duda, Luana Flores, Héloa e outros artistas.
Além dos shows, o festival terá Feira de Economia Criativa e atividades voltadas à cultura popular. Pela primeira vez, o público também poderá aproveitar almoço durante o evento, com feijoada no sábado e galinhada no domingo, ampliando a experiência para além da programação musical.
Criado em 2012, o Festival Curau é coordenado por Mari Pedrozo, Leo Magnin e Mayra Kristina e tem como proposta valorizar manifestações culturais tradicionais e contemporâneas. A 15ª edição é realizada pelo Instituto Curau com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), em sintonia com a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), por meio do Ministério da Cultura, e conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba.
Confira a programação
Na sexta-feira (9), primeiro dia do festival, serão realizados o Sarau Um Salve das Minas, que homenageia mestras da cultura popular da região, a Roda de Mestres e o show de Dusan Bailin.
No sábado (10), a programação terá Negra Li, Amanda Magalhães, Aninha Barros, Baque Caipira, Batuque de Umbigada Guaiá e Du Rompa Hammond Trio.
Já no domingo (11), o encerramento do Festival Curau contará com BNegão, Nega Duda, Luana Flores, Héloa, Muchicos, Kunts of Baby - Casa do Hip Hop e DJ Paina. A programação do último dia ocorre das 13h às 22h.
SERVIÇO
15º Festival Curau
Data: 9, 10 e 11 de outubro
Local: Engenho Central (Avenida Dr. Maurice Allain, 454)
Entrada: gratuita
Ingressos: pelo site oficial do festival ou na portaria
Mais informações: festivalcurau.com.br e Instagram @festivalcurau