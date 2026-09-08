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CULTURA

Festival Curau anuncia 3 dias de shows em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Festival Curau
Há 15 anos, o Festival Curau reúne música, cultura popular e diferentes linguagens artísticas em Piracicaba.
Há 15 anos, o Festival Curau reúne música, cultura popular e diferentes linguagens artísticas em Piracicaba.

O Festival Curau (Culturas Regionais e Artes Urbanas) chega à 15ª edição com três dias de programação gratuita no Engenho Central, em Piracicaba, entre 9 e 11 de outubro. A edição reúne atrações nacionais e regionais, com destaque para Negra Li e BNegão, além de apresentações que valorizam diferentes estilos musicais e manifestações da cultura popular.

Negra Li apresenta o show “O Silêncio Que Grita”, que revisita mais de três décadas de carreira da cantora, iniciada no grupo RZO. O repertório reúne sucessos e músicas do trabalho mais recente, passando por referências de rap, soul, R&B, reggae, afrobeat e MPB. BNegão, por sua vez, leva ao festival seu primeiro álbum solo, com influências de música jamaicana, cumbia, samba-reggae e punk.

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A programação também inclui artistas e grupos regionais, reforçando a proposta do Curau de aproximar nomes reconhecidos nacionalmente das manifestações culturais de Piracicaba e região. Entre as atrações estão Amanda Magalhães, Aninha Barros, Baque Caipira, Batuque de Umbigada Guaiá, Nega Duda, Luana Flores, Héloa e outros artistas.

Além dos shows, o festival terá Feira de Economia Criativa e atividades voltadas à cultura popular. Pela primeira vez, o público também poderá aproveitar almoço durante o evento, com feijoada no sábado e galinhada no domingo, ampliando a experiência para além da programação musical.

Criado em 2012, o Festival Curau é coordenado por Mari Pedrozo, Leo Magnin e Mayra Kristina e tem como proposta valorizar manifestações culturais tradicionais e contemporâneas. A 15ª edição é realizada pelo Instituto Curau com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), em sintonia com a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), por meio do Ministério da Cultura, e conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba.

Confira a programação

Na sexta-feira (9), primeiro dia do festival, serão realizados o Sarau Um Salve das Minas, que homenageia mestras da cultura popular da região, a Roda de Mestres e o show de Dusan Bailin.

No sábado (10), a programação terá Negra Li, Amanda Magalhães, Aninha Barros, Baque Caipira, Batuque de Umbigada Guaiá e Du Rompa Hammond Trio.

Já no domingo (11), o encerramento do Festival Curau contará com BNegão, Nega Duda, Luana Flores, Héloa, Muchicos, Kunts of Baby - Casa do Hip Hop e DJ Paina. A programação do último dia ocorre das 13h às 22h.

SERVIÇO

15º Festival Curau

Data: 9, 10 e 11 de outubro

Local: Engenho Central (Avenida Dr. Maurice Allain, 454)

Entrada: gratuita

Ingressos: pelo site oficial do festival ou na portaria

Mais informações: festivalcurau.com.br e Instagram @festivalcurau

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