O Festival Curau (Culturas Regionais e Artes Urbanas) chega à 15ª edição com três dias de programação gratuita no Engenho Central, em Piracicaba, entre 9 e 11 de outubro. A edição reúne atrações nacionais e regionais, com destaque para Negra Li e BNegão, além de apresentações que valorizam diferentes estilos musicais e manifestações da cultura popular.

Negra Li apresenta o show “O Silêncio Que Grita”, que revisita mais de três décadas de carreira da cantora, iniciada no grupo RZO. O repertório reúne sucessos e músicas do trabalho mais recente, passando por referências de rap, soul, R&B, reggae, afrobeat e MPB. BNegão, por sua vez, leva ao festival seu primeiro álbum solo, com influências de música jamaicana, cumbia, samba-reggae e punk.