O acidente mobilizou equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e GRAU. Beltran ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelos socorristas.

A morte de Beltran Luiz, de 45 anos, provocou grande comoção em Piracicaba. Ex-socorrista do SAMU, ele morreu nesta segunda-feira (7), após a Fiorino que dirigia sair da pista e despencar por uma ribanceira de aproximadamente seis metros, na Rua João Aurélio, no bairro Santo Antônio.

Após o resgate, as equipes iniciaram imediatamente as manobras de reanimação. Foram mais de 20 minutos de massagem cardíaca, numa tentativa de salvar a vida do ex-socorrista.

Apesar de todos os esforços, Beltran não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A tragédia ganhou ainda mais repercussão pela história da vítima, que já havia trabalhado justamente no atendimento de pessoas em situações de emergência. Desta vez, foram os próprios profissionais do resgate que lutaram contra o tempo para tentar salvá-lo.