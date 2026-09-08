O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), alertou para a dificuldade de sustentação da Previdência pública diante do crescimento das despesas e da redução do número de pessoas que contribuem para o sistema. Durante julgamento na Corte, ele avaliou que esse cenário pode ampliar a busca por alternativas privadas para complementar a renda na aposentadoria.

A preocupação ocorre em um momento de forte pressão sobre as contas previdenciárias. Dados do Tesouro Nacional mostram que o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) acumulou déficit de R$ 258,4 bilhões entre janeiro e julho de 2026. No mesmo período, a arrecadação líquida do regime cresceu 7,4%, mas o resultado continuou negativo devido ao avanço das despesas.