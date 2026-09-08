O Congresso Nacional aprovou a medida provisória que zerou o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50. A mudança, que já está valendo desde maio, reduz o custo de produtos adquiridos em plataformas estrangeiras, mas não elimina todos os tributos. O ICMS continua sendo cobrado e pode variar conforme o estado.

Na prática, uma compra de US$ 50 submetida a uma alíquota de ICMS de 17% passa a custar aproximadamente US$ 60,24 com a nova regra. Antes, com a cobrança federal de 20%, o mesmo valor chegava a US$ 72,29 após a incidência do imposto estadual. Considerando a cotação usada no cálculo, a diferença seria de aproximadamente R$ 375 para R$ 312.