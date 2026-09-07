07 de setembro de 2026
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DESTRUIÇÃO

VÍDEO: Câmera flagra caminhão desgovernado destruindo carros

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Guarda Civil de Cosmópolis
O caminhão desgovernado destruiu carros e atingiu um imóvel.
O caminhão desgovernado destruiu carros e atingiu um imóvel.

  É pancada forte. Uma câmera de segurança registrou o momento exato em que um caminhão desgovernado aparece na esquina, perde o controle e vai direto contra o muro de uma casa, na tarde deste domingo (6), em Cosmópolis, na região de Piracicaba. 

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Nas imagens, o caminhão surge sem conseguir parar e, em poucos segundos, explode contra o imóvel, derrubando parte do muro e atingindo veículos que estavam no local.

O impacto foi tão forte que três carros foram atingidos — dois estavam estacionados na rua e outro dentro de uma das casas.

 O motorista sofreu escoriações e foi levado ao hospital. Segundo a Defesa Civil, a estrutura do imóvel ficou comprometida.

 O vídeo mostra, segundo a segundo, o momento da colisão.

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