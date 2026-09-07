É pancada forte. Uma câmera de segurança registrou o momento exato em que um caminhão desgovernado aparece na esquina, perde o controle e vai direto contra o muro de uma casa, na tarde deste domingo (6), em Cosmópolis, na região de Piracicaba.

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Nas imagens, o caminhão surge sem conseguir parar e, em poucos segundos, explode contra o imóvel, derrubando parte do muro e atingindo veículos que estavam no local.