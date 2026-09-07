07 de setembro de 2026
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VÍDEO EM PIRACICABA

'Galhão' de falsa seringueira despenca perto da Casa do Povoador

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio César/Pira1
Na queda, o 'galhão' atingiu uma grade e destruiu uma lixeira.
Na queda, o 'galhão' atingiu uma grade e destruiu uma lixeira.

 O susto foi grande entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira (7), na Avenida Beira Rio, em Piracicaba!

Um galhão de uma falsa seringueira, daquelas bem grandonas, despencou do nada perto da Casa do Povoador, na região da Rua do Porto.

 O galho gigante veio abaixo com tudo, atingiu uma grade de proteção e destruiu uma lixeira. O local, que dá acesso à trilha que termina na entrada da passarela pênsil do Engenho Central, teve que ser interditado.

Não houve feridos, mas se tivesse alguém passando na hora, o acidente seria gravíssimo.

 Na mesma região, outras árvores já caíram depois do temporal de dezembro de 2025. A Defesa Civil e a Prefeitura foram acionadas pra fazer a limpeza e liberar o trecho

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