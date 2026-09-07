O susto foi grande entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira (7), na Avenida Beira Rio, em Piracicaba!

Um galhão de uma falsa seringueira, daquelas bem grandonas, despencou do nada perto da Casa do Povoador, na região da Rua do Porto.

O galho gigante veio abaixo com tudo, atingiu uma grade de proteção e destruiu uma lixeira. O local, que dá acesso à trilha que termina na entrada da passarela pênsil do Engenho Central, teve que ser interditado.