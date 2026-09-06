Cinco homens mascarados invadiram o imóvel na tarde de sexta-feira (4), renderam os moradores e os amarraram durante o assalto. Para entrar na casa, os bandidos teriam usado um controle remoto clonado, capaz de abrir o portão da residência, no Campo Belo, em São Paulo.

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Na fuga, o grupo levou joias, celulares, televisão, computador, câmera fotográfica e uma pistola calibre .380, além de 18 munições que pertenciam a uma das vítimas.