06 de setembro de 2026
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TERROR EM CASA

Bandidos amarram família após invadir casa com controle clonado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O crime foi registrado no Distrito policial.
O crime foi registrado no Distrito policial.

  Cinco homens mascarados invadiram o imóvel na tarde de sexta-feira (4), renderam os moradores e os amarraram durante o assalto. Para entrar na casa, os bandidos teriam usado um controle remoto clonado, capaz de abrir o portão da residência, no Campo Belo, em São Paulo.

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Na fuga, o grupo levou joias, celulares, televisão, computador, câmera fotográfica e uma pistola calibre .380, além de 18 munições que pertenciam a uma das vítimas.

Um dos moradores ficou ferido nos punhos e também sofreu um ferimento na cabeça. Ele precisou ser encaminhado para exame no Instituto Médico Legal (IML).

A polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança de um imóvel vizinho. Nas gravações aparecem dois veículos que podem ter sido usados pela quadrilha: um Citroën C3 preto e um Chevrolet Onix Sedan prata. As placas, porém, não foram identificadas.

A perícia esteve na residência e o caso foi registrado no 27º Distrito Policial, no Campo Belo, como roubo a residência.

 A polícia agora tenta identificar os cinco criminosos e descobrir como o grupo conseguiu clonar o controle do portão.

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