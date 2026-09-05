05 de setembro de 2026
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EM PIRACICABA

Mais de 400 porções: homem é flagrado com crack e maconha

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
As drogas foram apreendidas e apresentadas na delegacia.
As drogas foram apreendidas e apresentadas na delegacia.

  Uma abordagem da Polícia Militar terminou com uma grande apreensão de drogas na noite desta sexta-feira (4), em Piracicaba. Um homem foi preso por volta das 22h57, na Avenida Antônio Mendes de Barros Filho, no bairro Canta Galo, transportando 435 porções de entorpecentes.

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Segundo a PM, policiais da 1ª Companhia intensificaram o patrulhamento na região após receberem informações de que um indivíduo conhecido pelo apelido de “Gordela” estaria envolvido no abastecimento de um ponto de tráfico no Jardim Glória.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um VW Gol e realizaram a abordagem. De acordo com a corporação, o próprio condutor informou que estava transportando drogas e indicou aos policiais onde havia uma pochete.

A revista terminou com a localização de 315 porções de crack, pesando 107 gramas, e 120 porções de maconha, totalizando 253 gramas.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam R$ 27 em dinheiro, o veículo utilizado no transporte e a pochete.

O homem foi levado ao Plantão Policial, juntamente com todo o material apreendido, e permaneceu à disposição da Justiça.

Foram apreendidas: 315 porções de crack 120 porções de maconha, R$ 27 em dinheiro, 1 VW Gol e 1 pochete.

A ocorrência foi registrada após a ação da Polícia Militar durante o patrulhamento no Canta Galo.

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