Uma abordagem da Polícia Militar terminou com uma grande apreensão de drogas na noite desta sexta-feira (4), em Piracicaba. Um homem foi preso por volta das 22h57, na Avenida Antônio Mendes de Barros Filho, no bairro Canta Galo, transportando 435 porções de entorpecentes.

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Segundo a PM, policiais da 1ª Companhia intensificaram o patrulhamento na região após receberem informações de que um indivíduo conhecido pelo apelido de “Gordela” estaria envolvido no abastecimento de um ponto de tráfico no Jardim Glória.