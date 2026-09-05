A família de Gildo Cordeiro dos Santos, de 53 anos, busca informações que possam ajudar a localizar o homem, que está desaparecido desde o dia 16 de julho de 2026, em Piracicaba.
Segundo o comunicado divulgado pela família, Gildo foi visto pela última vez no bairro Godinhos. Desde então, os familiares afirmam estar sem qualquer informação sobre seu paradeiro.
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Ainda de acordo com uma familiar, é a primeira vez que Gildo desaparece e ele nunca apresentou comportamento semelhante.
A família faz um apelo para que qualquer pessoa que tenha visto Gildo ou que possua alguma informação que possa contribuir para sua localização entre em contato diretamente com os familiares e compartilhe a informação com responsabilidade.
O caso mobiliza amigos e parentes que seguem em buscas pela cidade.
Qualquer novidade pode ser também informada ao telefone 190 da Polícia Militar, ou pelo número 153 da GCM. O sigilo é absoluto.