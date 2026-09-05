A família de Gildo Cordeiro dos Santos, de 53 anos, busca informações que possam ajudar a localizar o homem, que está desaparecido desde o dia 16 de julho de 2026, em Piracicaba.

Segundo o comunicado divulgado pela família, Gildo foi visto pela última vez no bairro Godinhos. Desde então, os familiares afirmam estar sem qualquer informação sobre seu paradeiro.

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