O que parecia ser a chance de ganhar um carro ou uma bolada em dinheiro pode ter escondido um esquema milionário. A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (4) a Operação “Rifa dos Sonhos”, contra um grupo suspeito de promover sorteios e rifas ilegais de veículos e dinheiro na região de Piracicaba.

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Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Limeira.