Quem viaja de avião sabe que poucas coisas são tão difíceis de ignorar quanto um barulho constante em uma cabine fechada. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra que conversas em volume elevado e a reprodução de músicas, vídeos e outros conteúdos sem fones de ouvido formam o comportamento que mais incomoda passageiros. A atitude foi apontada por 27% dos entrevistados como a principal fonte de irritação durante um voo.

O levantamento foi feito pelo site especializado em viagens The Points Guy (TPG), em parceria com a empresa de pesquisas YouGov, com mais de 2.500 adultos americanos. Os resultados também indicam uma percepção de piora na convivência a bordo: 42% afirmaram que o comportamento dos passageiros ficou menos educado nos últimos cinco anos. Ainda assim, a pesquisa sugere que a solução não passa necessariamente pela criação de uma série de novas proibições, mas por atitudes mais cuidadosas entre os viajantes.