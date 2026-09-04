O chuveiro elétrico pode ter um peso maior na conta de luz do que muita gente imagina. O motivo está na combinação entre a alta potência necessária para aquecer a água e o uso frequente, geralmente diário. Em julho de 2026, a Copel informou que o equipamento pode ser o principal responsável pelo aumento do consumo residencial durante o inverno e estimou que a mudança para temperaturas mais altas pode elevar a fatura em cerca de 25% a 30% em algumas situações.
O consumo, porém, não depende apenas da potência. O Procel orienta que o cálculo seja feito considerando a potência do aparelho, o número de horas de funcionamento e a quantidade de dias de uso no mês. A fórmula transforma esses três fatores em quilowatt-hora, unidade usada para medir o consumo de energia. Por isso, um equipamento de potência elevada pode gastar bastante mesmo permanecendo ligado por períodos relativamente curtos.
O efeito fica mais evidente quando os banhos são longos ou quando o chuveiro permanece na configuração mais quente. Em uma residência com várias pessoas, alguns minutos a mais por banho se acumulam ao longo do mês. Nos períodos de temperaturas baixas, a tendência de aumentar a duração do banho e escolher uma temperatura maior torna o controle desse hábito ainda mais importante.
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Temperatura e tempo fazem diferença
Uma das maneiras mais simples de reduzir o consumo é diminuir a temperatura sempre que as condições permitirem. A Eletrobras informa que a posição verão do chuveiro pode gastar até 40% menos energia do que a configuração mais quente e também recomenda evitar banhos demorados.
A orientação da Copel segue a mesma linha: reduzir o tempo do banho e evitar o funcionamento do chuveiro na potência máxima são medidas que ajudam a controlar o gasto. A companhia também recomenda utilizar equipamentos certificados pelo Inmetro ou pelo Procel, já que a eficiência energética deve ser considerada na escolha dos aparelhos.
Outro ponto importante é não tratar o chuveiro como responsável automático por toda conta elevada. Um aparelho de menor potência utilizado durante muitas horas pode acumular consumo superior ao de um equipamento potente usado por poucos minutos. A melhor forma de encontrar os maiores gastos da casa é observar justamente a combinação entre potência e tempo de funcionamento, em vez de considerar apenas um dos fatores.