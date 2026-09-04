Um motorista de aplicativo, de 30 anos, foi atacado por uma passageira durante uma corrida na manhã de segunda-feira (31), no bairro Costa Azul, em Salvador (BA). A ocorrência foi registrada por uma câmera de segurança instalada dentro do veículo.
Segundo informações registradas pelo motorista, identificado como Leonardo Ribeiro, a discussão começou após ele perguntar à passageira como seria feito o pagamento da viagem, que custaria cerca de R$ 30. De acordo com o relato, ela teria pedido para deixar o valor pendente e realizar o pagamento em uma corrida posterior.
O motorista informou que a plataforma utilizada, a inDrive, não disponibilizava essa modalidade de pagamento. Diante da situação, ele disse à passageira que a levaria novamente ao local onde havia embarcado, na região de Vila Praiana, em Lauro de Freitas.
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Ataque ocorreu com carro em movimento
As imagens registradas dentro do automóvel mostram o momento em que os dois discutem. A passageira estava no banco traseiro e acompanhada de uma criança.
Durante a discussão, a mulher se levanta e parte em direção ao motorista segurando uma tesoura. O ataque ocorreu enquanto o veículo ainda estava em movimento.
Leonardo conseguiu parar o carro e tentou retirar o objeto das mãos da passageira. Em seguida, pediu ajuda a pessoas que estavam nas proximidades. Segundo o motorista, durante a confusão, ele sofreu ferimentos nos braços e no pescoço e também foi mordido.
Não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde de Leonardo. Até a última atualização do caso, não havia indicação de que ele tivesse sofrido ferimentos graves.
Defesa contesta versão apresentada pelo motorista
A defesa da passageira confirmou que houve uma discussão relacionada ao pagamento da corrida, mas apresentou uma versão diferente sobre o que ocorreu dentro do veículo.
Segundo os advogados, a mulher teria entrado em desespero depois que o motorista não permitiu que ela deixasse o carro e informou que retornaria com ela ao ponto de embarque.
A defesa afirmou ainda que a tesoura foi utilizada inicialmente como forma de ameaça, motivada pelo medo da passageira. Os representantes também informaram que ela possui diagnóstico de esquizofrenia.
A versão apresentada pela defesa será analisada durante a investigação, assim como o relato do motorista, as imagens da câmera de segurança e outros elementos que possam ajudar a esclarecer o caso.
Polícia apura ocorrência
Após o episódio, a passageira deixou o local acompanhada da criança. Até a última atualização, não havia informação sobre prisão.
O motorista registrou um boletim de ocorrência, e o caso passou a ser investigado pela 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio. Segundo a Polícia Civil da Bahia, a ocorrência foi registrada como lesão corporal decorrente de uma divergência relacionada a uma negociação comercial.
A Polícia Civil informou que realiza oitivas e outras diligências para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e definir as responsabilidades.
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