Um motorista de aplicativo, de 30 anos, foi atacado por uma passageira durante uma corrida na manhã de segunda-feira (31), no bairro Costa Azul, em Salvador (BA). A ocorrência foi registrada por uma câmera de segurança instalada dentro do veículo.

Segundo informações registradas pelo motorista, identificado como Leonardo Ribeiro, a discussão começou após ele perguntar à passageira como seria feito o pagamento da viagem, que custaria cerca de R$ 30. De acordo com o relato, ela teria pedido para deixar o valor pendente e realizar o pagamento em uma corrida posterior.

O motorista informou que a plataforma utilizada, a inDrive, não disponibilizava essa modalidade de pagamento. Diante da situação, ele disse à passageira que a levaria novamente ao local onde havia embarcado, na região de Vila Praiana, em Lauro de Freitas.