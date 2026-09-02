Depois do fracasso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti começa a dar os primeiros passos para reconstruir a equipe. A CBF confirmou nesta quarta-feira (2) que o técnico fará a primeira convocação do Brasil após o Mundial no dia 9 de setembro, às 15h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Ao todo, Ancelotti anunciará 26 jogadores para os próximos compromissos da Seleção. A convocação será transmitida ao vivo pela CBF TV e marcará oficialmente o início de um novo ciclo, agora com a Copa do Mundo de 2030 como principal objetivo.

A escolha dos nomes acontece depois de semanas de observação por parte da comissão técnica. Ancelotti e seus auxiliares acompanharam partidas no Brasil e na Europa para avaliar jogadores que podem integrar o elenco nos próximos anos. A expectativa em torno da lista aumenta justamente pelo cenário deixado pelo Mundial e pela necessidade de encontrar alternativas para a equipe.