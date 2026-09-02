Depois do fracasso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti começa a dar os primeiros passos para reconstruir a equipe. A CBF confirmou nesta quarta-feira (2) que o técnico fará a primeira convocação do Brasil após o Mundial no dia 9 de setembro, às 15h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Ao todo, Ancelotti anunciará 26 jogadores para os próximos compromissos da Seleção. A convocação será transmitida ao vivo pela CBF TV e marcará oficialmente o início de um novo ciclo, agora com a Copa do Mundo de 2030 como principal objetivo.
A escolha dos nomes acontece depois de semanas de observação por parte da comissão técnica. Ancelotti e seus auxiliares acompanharam partidas no Brasil e na Europa para avaliar jogadores que podem integrar o elenco nos próximos anos. A expectativa em torno da lista aumenta justamente pelo cenário deixado pelo Mundial e pela necessidade de encontrar alternativas para a equipe.
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Brasil terá três amistosos no fim de setembro
A primeira Data Fifa após a Copa terá três amistosos confirmados para o Brasil. Os compromissos servirão como os primeiros testes de Ancelotti no novo ciclo e serão disputados entre o fim de setembro e o início de outubro.
O primeiro jogo será contra a Austrália, em 25 de setembro, na cidade de Townsville. As duas seleções voltarão a se enfrentar quatro dias depois, em 29 de setembro, desta vez em Brisbane. O calendário brasileiro seguirá na Ásia com o confronto contra a Índia, marcado para 3 de outubro, em Calcutá.
A CBF ainda avalia a realização de um quarto amistoso na Ásia durante o período, mas não confirmou um adversário. Antes disso, a atenção estará voltada para a convocação de 9 de setembro, que poderá indicar as primeiras escolhas de Ancelotti para deixar para trás o resultado decepcionante de 2026 e começar a formar a Seleção que buscará uma nova campanha na Copa de 2030.