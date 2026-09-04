Piracicaba deve enfrentar uma mudança nas condições do tempo durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. A chegada de uma frente fria deve aumentar a instabilidade na região, com previsão de chuva, possibilidade de granizo, trovoadas e rajadas de vento. As temperaturas também devem cair ao longo do fim de semana.

A mudança começa a ser percebida no sábado (5), quando os termômetros devem registrar máxima de 21°C. A previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva durante o dia, com condições favoráveis à ocorrência de temporais em alguns períodos.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a passagem da frente fria deve provocar instabilidade em diferentes áreas do Estado de São Paulo. O sistema pode favorecer a formação de chuva acompanhada de trovoadas, granizo e rajadas de vento.