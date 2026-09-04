Piracicaba deve enfrentar uma mudança nas condições do tempo durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. A chegada de uma frente fria deve aumentar a instabilidade na região, com previsão de chuva, possibilidade de granizo, trovoadas e rajadas de vento. As temperaturas também devem cair ao longo do fim de semana.
A mudança começa a ser percebida no sábado (5), quando os termômetros devem registrar máxima de 21°C. A previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva durante o dia, com condições favoráveis à ocorrência de temporais em alguns períodos.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a passagem da frente fria deve provocar instabilidade em diferentes áreas do Estado de São Paulo. O sistema pode favorecer a formação de chuva acompanhada de trovoadas, granizo e rajadas de vento.
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Domingo terá temperaturas entre 15°C e 19°C
No domingo (6), a temperatura deve cair ainda mais em Piracicaba. A previsão aponta mínima de 15°C e máxima de 19°C, além de maior possibilidade de chuva ao longo do dia.
A atuação da frente fria deve manter o tempo instável na cidade. A combinação entre umidade e o avanço do sistema pode provocar períodos de chuva e trovoadas.
Segunda-feira terá máxima de 17°C
Na segunda-feira (7), feriado do Dia da Independência do Brasil, a queda nas temperaturas deve continuar. Piracicaba pode amanhecer com 13°C, enquanto a máxima prevista é de apenas 17°C.
A previsão indica um dia com chuva e temperaturas baixas. O céu deve permanecer com maior presença de nuvens durante boa parte do período.
Com isso, o feriado deve terminar com temperaturas abaixo das registradas nos dias anteriores. A diferença será percebida principalmente nas máximas, que devem cair de 21°C no sábado para 17°C na segunda-feira.
Frente fria muda o tempo
A frente fria é responsável pela mudança nas condições meteorológicas previstas para o fim de semana. Além da redução das temperaturas, o sistema deve aumentar a ocorrência de chuva e favorecer a formação de tempestades em algumas áreas.
O Inmet orienta que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e os eventuais avisos meteorológicos emitidos para a região. As condições podem sofrer alterações conforme o avanço da frente fria pelo Estado.
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).