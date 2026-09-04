04 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover no feriado prolongado? VEJA a previsão para Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
As temperaturas também devem cair ao longo do fim de semana
As temperaturas também devem cair ao longo do fim de semana

Piracicaba deve enfrentar uma mudança nas condições do tempo durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. A chegada de uma frente fria deve aumentar a instabilidade na região, com previsão de chuva, possibilidade de granizo, trovoadas e rajadas de vento. As temperaturas também devem cair ao longo do fim de semana.

A mudança começa a ser percebida no sábado (5), quando os termômetros devem registrar máxima de 21°C. A previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva durante o dia, com condições favoráveis à ocorrência de temporais em alguns períodos.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a passagem da frente fria deve provocar instabilidade em diferentes áreas do Estado de São Paulo. O sistema pode favorecer a formação de chuva acompanhada de trovoadas, granizo e rajadas de vento.

Saiba mais:

    • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Domingo terá temperaturas entre 15°C e 19°C

No domingo (6), a temperatura deve cair ainda mais em Piracicaba. A previsão aponta mínima de 15°C e máxima de 19°C, além de maior possibilidade de chuva ao longo do dia.

A atuação da frente fria deve manter o tempo instável na cidade. A combinação entre umidade e o avanço do sistema pode provocar períodos de chuva e trovoadas.

Segunda-feira terá máxima de 17°C

Na segunda-feira (7), feriado do Dia da Independência do Brasil, a queda nas temperaturas deve continuar. Piracicaba pode amanhecer com 13°C, enquanto a máxima prevista é de apenas 17°C.

A previsão indica um dia com chuva e temperaturas baixas. O céu deve permanecer com maior presença de nuvens durante boa parte do período.

Com isso, o feriado deve terminar com temperaturas abaixo das registradas nos dias anteriores. A diferença será percebida principalmente nas máximas, que devem cair de 21°C no sábado para 17°C na segunda-feira.

Frente fria muda o tempo

A frente fria é responsável pela mudança nas condições meteorológicas previstas para o fim de semana. Além da redução das temperaturas, o sistema deve aumentar a ocorrência de chuva e favorecer a formação de tempestades em algumas áreas.

O Inmet orienta que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e os eventuais avisos meteorológicos emitidos para a região. As condições podem sofrer alterações conforme o avanço da frente fria pelo Estado.

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários