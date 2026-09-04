O Grupo Areté apresenta, no dia 2 de outubro, às 20h, o show “Confluências”, no Auditório do Sesc Piracicaba. Com entrada gratuita, o espetáculo reúne quatro músicos ligados à cena musical de Piracicaba e região em uma apresentação de música instrumental que transita por diferentes ritmos e linguagens.

Formado por Lucas Bueno Dias (piano, teclado e escaleta), Matheus Franz (contrabaixo acústico e elétrico), Marcelo Seghese (bateria) e Élcio Luís (violão e guitarra), o grupo nasceu do encontro entre músicos que já atuavam juntos em eventos, projetos culturais e trabalhos na região. Ao Jornal de Piracicaba, Lucas contou que a ideia de criar o Areté surgiu das conversas sobre a vontade de ter um espaço próprio para compor, criar arranjos e colocar as ideias musicais em prática.

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Encontro de diferentes sonoridades