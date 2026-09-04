O Grupo Areté apresenta, no dia 2 de outubro, às 20h, o show “Confluências”, no Auditório do Sesc Piracicaba. Com entrada gratuita, o espetáculo reúne quatro músicos ligados à cena musical de Piracicaba e região em uma apresentação de música instrumental que transita por diferentes ritmos e linguagens.
Formado por Lucas Bueno Dias (piano, teclado e escaleta), Matheus Franz (contrabaixo acústico e elétrico), Marcelo Seghese (bateria) e Élcio Luís (violão e guitarra), o grupo nasceu do encontro entre músicos que já atuavam juntos em eventos, projetos culturais e trabalhos na região. Ao Jornal de Piracicaba, Lucas contou que a ideia de criar o Areté surgiu das conversas sobre a vontade de ter um espaço próprio para compor, criar arranjos e colocar as ideias musicais em prática.
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Encontro de diferentes sonoridades
Os músicos começaram a se reunir mensalmente no início de 2025 para ensaiar e desenvolver as próprias criações. A proposta do grupo é não se limitar a um único gênero. Lucas, Élcio e Matheus são formados pelo Conservatório de Tatuí, no curso de MPB e Jazz, enquanto Marcelo também construiu sua trajetória transitando por diferentes ritmos e estilos. “A gente gosta dessa coisa universal, de não ficar preso somente a uma linguagem, mas todas as linguagens sempre têm coisas boas a agregar”, afirma Lucas.
No repertório de “Confluências”, composições autorais se encontram com arranjos de obras de nomes da música brasileira. A apresentação passa por samba, jongo, baião, frevo, ijexá e outros ritmos, em diálogo com jazz contemporâneo, fusion, pop, salsa, funk e rock. Entre as músicas previstas estão “Lá do Brasil”, “Samba para todos os Dias”, “Saudade”, “Boa Viagem”, “Ai ai ai ai ai”, “Jazz 34” e “Jongo Orffeônico”.
Para Lucas, o espetáculo também é uma oportunidade de mostrar a diversidade e a força da música instrumental autoral. “Queremos que as pessoas levem da apresentação a sensação de ter presenciado um diálogo vivo no palco”, diz o músico. A ideia, segundo ele, é apresentar ao público uma música instrumental expressiva, vibrante e cheia de nuances, explorando diferentes timbres por meio da combinação de instrumentos acústicos e elétricos.
Com duração estimada entre 80 e 90 minutos, o show é produzido pela Musical MelloDias – Produções Musicais. O título “Confluências” faz referência ao encontro de rios, em que águas de diferentes origens se unem sem perder suas características, uma imagem que o grupo associa ao encontro de ideias, timbres e sensibilidades presentes em sua música. A apresentação será no dia 2 de outubro, sexta-feira, às 20h, no Auditório do Sesc Piracicaba, com entrada gratuita.