Moradores e comerciantes da região da Avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba (JP) para questionar a demora na ativação dos novos semáforos instalados na via. Segundo os relatos, os equipamentos estão desligados há cerca de quatro meses.

Os moradores afirmam que os semáforos já foram instalados nos cruzamentos, mas ainda não entraram em funcionamento. A situação tem gerado questionamentos entre quem circula diariamente pela avenida, principalmente sobre quando os equipamentos começarão a operar.

A reportagem do JP procurou a Prefeitura de Piracicaba para saber o motivo da demora e se existe uma previsão para que os semáforos sejam ligados.