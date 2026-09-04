Moradores e comerciantes da região da Avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba (JP) para questionar a demora na ativação dos novos semáforos instalados na via. Segundo os relatos, os equipamentos estão desligados há cerca de quatro meses.
Os moradores afirmam que os semáforos já foram instalados nos cruzamentos, mas ainda não entraram em funcionamento. A situação tem gerado questionamentos entre quem circula diariamente pela avenida, principalmente sobre quando os equipamentos começarão a operar.
A reportagem do JP procurou a Prefeitura de Piracicaba para saber o motivo da demora e se existe uma previsão para que os semáforos sejam ligados.
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Prefeitura diz que equipamentos passam por ajustes
Em nota, a Prefeitura informou que os novos semáforos fazem parte de um projeto de modernização da Avenida Carlos Botelho. Segundo o município, a instalação tem como objetivos melhorar a circulação de veículos nos cruzamentos contemplados, aumentar a segurança no trânsito e oferecer mais segurança aos pedestres que utilizam as calçadas da região.
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Entre as etapas estão testes, programação e adequações do sistema semafórico. A Prefeitura afirma que esses procedimentos são necessários para verificar o funcionamento dos equipamentos antes da ativação.
Ainda não há data definida
Apesar dos questionamentos dos moradores e comerciantes, a Prefeitura não informou uma data específica para o início da operação dos semáforos.
Segundo a administração municipal, a previsão para o funcionamento efetivo será definida somente após a conclusão dos testes e demais ajustes técnicos. O município afirma que a medida busca garantir que o sistema esteja funcionando adequadamente e que a implantação ocorra com segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Enquanto os equipamentos permanecem desligados, moradores e comerciantes aguardam uma definição sobre quando os novos semáforos passarão a funcionar.
A Prefeitura não informou, na resposta enviada ao JP, quais etapas ainda precisam ser concluídas nem quanto tempo os procedimentos técnicos devem levar.